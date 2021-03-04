Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan, İnsan Hakları Eylem Planı ile ilgili olarak, “Meğer o açıklanan plan için bir buçuk yıldır gece gündüz çalışıyorlarmış! Ülkeyi bu hale getirmek için bunca çalıştaya toplantıya ne gerek vardı? Sorsalardı anlatırdık!” dedi.

Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İnsan Hakları Eylem Planı açıklamasını “itirafname” olarak yorumladı. Özcan, “Meğer o açıklanan plan için bir buçuk yıldır gece gündüz çalışıyorlarmış! Güler misiniz ağlar mısınız?! Tam 5 çalıştay, 53 toplantı yapmış beyefendiler. Tam bir kara-mizah. Beyefendiler onlarca kez toplanıp dağılırken ülke daha da yaşanmaz hale geldi. Ülkeyi bu hale getirmek için bunca çalıştaya toplantıya ne gerek vardı? Sorsalardı anlatırdık! Çığlıklara kulak verip eldeki hukuk sistemine uysalardı, inanın bu kadar yorulmazlardı!” dedi. Özcan, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Fezlekeler ve parti kapatma tartışmaları üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yüklenen Özcan, “3 ay önce ‘reform’ diyordunuz. 3 ay sonra dokunulmazlıklara göz dikiyor, bir partinin içini boşaltmaya çalışıyorsunuz! Atadığınız kayyumlar yetmiyormuş gibi, şimdi de Kürt seçmenle iyiden iyiye inatlaşıyorsunuz. Bir yandan yabancı yatırımcıyı çekmek için paketler hazırlıyorsunuz. Diğer yandan hukuku tırpanlamak için elinizden geleni yapıyorsunuz” diye konuştu.

KARA MİZAH

Özcan şöyle devam etti: “Peki, şimdi bizler nasıl inanacağız o bildiride ilân edilen mesajlara, insan hakları eylem planınıza? ‘Yahu siz yoksa umutlandınız mı?’ dediğinizi duyar gibi oluyorum. Haklısınız. Biz de zaten o açıklamaları bir itirafname olarak algıladık. Zira insan hakları aynı zamanda bütüncül bir sistem meselesidir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle isteseniz de o seviyeyi yakalayamazsınız. Ama işte bir de mağdurlar tarafından bakın meseleye. Göstermelik de olsa bazı açılımlar olur diye umutlananların gözünden okuyun meseleyi. Umut fakirin ekmeği değil midir? Maalesef ülkeyi bu hale getirdiler! Meğer o açıklanan plan için bir buçuk yıldır gece gündüz çalışıyorlarmış!! Güler misiniz ağlar mısınız?! Tam 5 çalıştay, 53 toplantı yapmış beyefendiler. Tam bir kara-mizah. Beyefendiler onlarca kez toplanıp dağılırken ülke daha da yaşanmaz hale geldi. Ülkeyi bu hale getirmek için bunca çalıştaya toplantıya ne gerek vardı? Sorsalardı anlatırdık! Çığlıklara kulak verip eldeki hukuk sistemine uysalardı inanın bu kadar yorulmazlardı!” ifadelerini kullandı.

Ankara - anka