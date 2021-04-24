'Soygunun siyasi ayağı var mı?'

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, 2 milyar dolarlık kripto para dolandırıcılığı iddialarını, Meclis gündemine taşıdı.

Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer için “Bu kişinin bürokrat ve siyasilerle olan ilişkilerinin temelini veya şirketle iltisaklı olup olmadığını araştırmayı düşünüyor musunuz?” sorusunu sordu.

İzmir Milletvekili Çıray, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın cevaplaması istemiyle verdiği soru önergesinde, 2 milyar dolarlık kripto para dolandırıcılığına ilişkin soruşturmayı sordu. Çıray, yerli kripto para borsası “Thodex” adlı şirketin kurucusu Faruk Fatih Özer’in 2 milyar dolar ile yurtdışına kaçmasına ilişkin iddialarının, “Cumhuriyet Tarihi’nin en büyük dolandırıcılığı olduğunu” ve “siyasî bağlantısının olup olmadığının” gündeme geldiğini belirtti.

Söz konusu kripto para borsasının kurucusu Faruk Fatih Özer’in, MHP’li milletvekili Saffet Sancaklı’nın 24 yaşındaki oğlu Mert Sancaklı ile ortak olduğu iddialarına açıklık getirilmesi gerektiğini söyleyen Çıray, “Fatih Özer’in medyaya bazı bakanlarla birlikte çekilmiş görüntülerinin Mert Sancaklı’ya verilen randevulara eşlik etmesinden kaynaklandığı” açıklandı. Ancak toplumda henüz soru işaretleri giderilmedi. Bütün bunların araştırılması gerekir” dedi.