Suçsuz gençlerin hayatı daha fazla karartılmasın

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, Seçim işleri Başkanı İdris Şahin ve Halkla İlişkiler Başkanı Mehmet emin Ekmen, cezaevinde bulunan kursiyer teğmenin annesi Sevinç Çakır’ı ziyaret ettiler.

Kursiyer teğmenlerin bu şekilde muamele görmesinin üzüntü ve kaygı verici olduğunu söyleyen İdris Şahin, “Bu kursiyerlerin yargılanmasının daha şeffaf, hukukî normlar uygun yapılması arzusu, feryadını herkesin duymasını istiyoruz. Hangi koşullarda olursa olsun ülkede adaletin, hukuk devletinin işlemesini istiyoruz” diye konuştu.

YARGI KULAKLARINI TIKIYOR

Mustafa Yeneroğlu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Elbette darbe yapanlar cezalarını en ağır bir şekilde çekecekler ancak yasada tanımlanan suçun maddi ve manevi unsurlarını taşıyan, bizzat bu darbe suçunun içinde olanlar bu cezaları almalıydı. Suç işlememiş insanların cezalandırılması hukuk devleti iddiasına açıkça aykırı bir tutum oldu. Kursiyer teğmenler, askeri öğrenciler ve erler... Pek çok insan mağduriyetini dile getiriyor ama yargı bunların tamamına kulaklarını tıkamış vaziyette” değerlendirmesinde bulundu.