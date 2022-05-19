Süleyman Soylu, İtalyan mevkidaşı ile görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İtalya İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese ile video konferans yöntemiyle görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Soylu görüşmede, çok boyutlu stratejik ilişkilere ve yakın iş birliğine sahip iki ülkenin İçişleri Bakanlıkları arasında, başta güvenlik ve göç yönetimi alanlarındaki ortak komisyon toplantıları ve karşılıklı ziyaretlerin gelecek dönemde de artarak süreceğini ifade etti. Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşı, Suriye krizi, düzensiz göçle mücadele, sınırlarda yerli ve milli imkanlarla alınan güvenlik önlemleri, insani yardımlar ile PKK/PYD terör örgütleriyle mücadele konuları ele alındı.

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