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9 TEMMUZ 2019 SALI - YIL: 50

Tam bir mirasyedi bütçesi

09 Temmuz 2019, Salı 18:35
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilk Meclis toplantısında “Belediye bütçesi tam bir mirasyedi bütçesi. Ekibimden İBB’nin mevcut durumunun finansal fotoğrafının çekilmesini istedim. Bana sundular, gördüğüm manzara tüyler ürpertici” dedi.

Belediyenin mali yönetimini eleştiren İmamoğlu, son iki yıldır borçları ödemek için gayrimenkullerin satılmaya başlandığını belirten İmamoğlu, “Artık borçların ötelenecek hali de kalmamıştır” diye konuştu. Kamu maliyesinin ‘bilinen tüm kurallarının çiğnendiğini’ söyleyen İmamoğlu şunları söyledi: “Korkunç bir israfa yol açılmış. Temmuzda kullanılacak maliye katkı payı ülke tarihinde ilk defa 15 gün erken ödenmiş. Temmuz ayında kullanılması gereken 1 milyar liralık tüm nakit tüketilip bitirilmiştir. Nereye ve nasıl harcandığı kamuoyuyla paylaşılmamıştır.” Göreve başladığında kasada ‘sadece 7 milyon lira’ olduğunu açıklayan İmamoğlu, 5.8 milyar lira vadesi geçmiş, ödenmemiş ödeme olduğu bilgisini paylaştı. İmamoğlu, ekonomik kriz dolayısıyla vergi gelirlerinin azalmasını, şirketlerin kötü yönetilmesini ve yatırımların uzun ve plansız projelere dönüştürülmesini, malî yapının bozulmasındaki diğer etkenler olarak gösterdi.

AA

Etiketler: imamoğlu
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