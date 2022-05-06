Tek müjde, erken seçim haberidir

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon rakamlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Davutoğlu’nun paylaşımı şöyle: “TÜİK’in açıkladığı %70’lik TÜFE ve %122 ÜFE enflasyonu ile dünyada en yüksek enflasyona sahip 6. ülke haline geldik. Enflasyon karşısında çoktan havlu atan, tutmayınca sürekli hedef değiştiren bu iktidarın vatandaşlara verebileceği tek müjde artık bir seçim haberi olur.” Ankara - Anka

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