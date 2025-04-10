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10 NİSAN 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

Tek yol demokrasi

10 Nisan 2025, Perşembe
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nden Cumhuriyet’e yazdı.

6 yılda uygulanan denetim, soruşturma ve siyasi müdahalelere dikkat çeken İmamoğlu “Tarihte bir seçilmişin başka bir seçilmişe yaptığı görülmemiş biçimde özel operasyon birimleri kurulmuş, onlar adı konmadık olağanüstü yetkiler ve imtiyazlarla donatılmış, yargı tacizi dünya siyaset tarihine geçecek boyutlara ulaşmıştır. Bu sürecin gerçek savcılığını üstlendiklerini de “turbun büyüğü” diyerek ilan etmiş oldular” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, “Bu akıldan kurtulmanın tek yolu bir adalet ve demokrasi devrimidir” diye yazdı.

Haber Merkezi

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