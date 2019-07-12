İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) bulunduğu bir grup gazeteciyle sohbetinde, yeni siyasi oluşumları, erken seçim ve sistem tartışmalarını değerlendirdi.

Akşener, eski başbakan Ahmet Davutoğlu ile AKP’den istifa eden eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın yeni parti kuracağına ilişkin iddialar ile bu oluşumların AKP’ye olası yansımaları konusundaki sorular üzerine şöyle konuştu; “AK Parti’ye nasıl yansıyacağını bugün görüp söyleme imkânına sahip değilim. Ama hem Sayın Davutoğlu’nun hem Sayın Babacan’ın bir ya da iki ayrı parti kurmalarının Türkiye açısından iyi olacağına inanıyorum. Çeşitlilik güzel bir şeydir. Tekçiliğin Türkiye’yi ne hale getirdiği ortada. Dolayısıyla gerçekten kendilerine, eğer böyle bir yola gireceklerse başarılar dilerim. Ama elbette ilk gözlerini çevirecekleri yer AK Parti seçmenidir, doğaldır, o alanı tanıyorlar. Sayın Erdoğan’ın bundan sonra teksif olacağı, tüm her şeyi ile takip edeceği bu iki arkadaşımızın kuracağı partiler olacaktır diye düşünüyorum.”