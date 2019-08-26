Trump: Çin ile yakında müzakerelere başlayacağız

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Çin ile çok yakında müzakerelere başlayıp bir ticaret anlaşması yapacaklarını söyledi.

Bunun "dünya için çok olumlu bir gelişme olduğunu" belirten Trump, Çin'in ABD'li temsilcileri aradığını ve "müzakere masasına geri gelmek istediğini" belirttiğini aktardı.

G7 zirvesi için Fransa'nın Biarritz şehrinde bulunan ABD Başkanı, Çin tarafı ile bu yönde iki telefon görüşmesi yaptıklarını dile getirdi. Trump "Çin ile çok ciddi konuşmaya başlayacağız." dedi.

24 Ağustos'ta ABD Başkanı 500 milyar dolarlık Çin malları üzerine ek vergiler getireceklerini açıklamıştı. Çin de bunun üzerine ABD ürünlerine ek vergi getireceğini belirtmişti. Ticaret savaşlarının yükselen tansiyonu sonrası Asya borsaları haftaya düşüşle başlarken Çin Yuan'ı 11 yılın en düşük seviyesini gördü.