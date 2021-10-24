Türkiye AİHM kararına uymak zorunda

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Erdoğan kendi geçmişini düşünsün” diyerek Cumhurbaşkanı’nın şiir okuduğu gerekçesiyle tutuklanmasını hatırlatarak HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve iş insanı Osman Kavala’nın tahliye edilmesi gerektiğini söyledi.

Karamollaoğlu, “HDP şu an meşruyken siz aday olan kişiyi cezaevinde tutamazsınız. Demirtaş tahliye edilmeli. Erdoğan kendi geçmişini düşünsün. Şiir okuduğu için tutuklandı. Bu bir hukuk cinayetiydi. Kendisi yapınca ‘ben iyi niyetle okudum’ başkası okuyunca ‘onun canına okurum’ böyle şey olmaz. (...) Zaten Türkiye’nin problemi şu anda bu. Sayın Erdoğan bunu görse bile görmezden geliyor. Düne kadar, kendisi hukuksuzluğa maruz kaldığı için bütün dünyayı arkasına alarak Türkiye’ye geldi, siyasete girdi. Osman Kavala için de aynı şeyi söylüyorum. Türkiye’nin AİHM kararına uyması gerekiyor, Sayın Erdoğan bunu kendisi getirdi” ifadelerini kullandı.

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