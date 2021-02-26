Türkiye’de yargı bağımsızlığı yok

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazetecilerin sorularını cevapladı.

“33 fezlekenin TBMM’ye gelmesi konusunda ne söylemek istersiniz?” sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: “Bir partinin genel başkanı mahkemeye hakim tayin edemez, ben dahil bütün siyasî partiler için söylüyorum. Siyasî partilerin genel başkanları, mahkemeye hakim tayin edemez. Mahkemeye hakim tayin ediyorsa orada o hakime güven olmaz. Bugüne bakın, günümüze bakın, yargı bağımsızlığı var mı? Yargı bağımsızlığı yok. Erdoğan’ın talimatını savcılar derhal yerine getiriyor mu? Derhal yerine getiriyor. İstediği adamı hapse attırıyor mu? İstediği adamı hapse attırıyor. Şu konuşma üslûbuna bakın, ‘Meclis’e gelecek eller kalkacak, inecek.’ Bu milletvekillerinin bir iradesi yok mu? Bu milletvekilleri ‘Ya şu dosyaya bir bakalım.’ demeyecek mi? Erdoğan diyor ki ‘Demeyeceksiniz. El kaldırıp, indireceksiniz.’ Ne demek bu? Böyle bir yönetim tarzı olur mu?