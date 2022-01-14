Türkiye ile Ermenistan normalleşme için masada

Türkiye ve Ermenistan'dan özel temsilcilerin iki ülke arasındaki ilişkileri normalleştirme adına bugün Moskova'da yapacakları ilk görüşme, 1993 yılından beri kapalı olan sınır kapısında yaşayan halk tarafından sevinçle karşılandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, 'Ermenistan'la normalleşme adımları kapsamında karşılıklı olarak temsilciler atayacağız. Erivan'a charter uçuşları başlatacağız' açıklamasından sonra diplomasi hızlandı. Ermeni tarafı da Türk ürünlerine uyguladığı ambargoyu kaldırarak özel temsilci atadı.İki ülke özel temsilcileri bugün Moskova'da 'normalleşme' görüşmeleri kapsamında Moskova'da ilk kez masaya oturacak. Euronews Türkçe

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