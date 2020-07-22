"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 EKİM 2020 CUMA - YIL: 51

Türkiye ve Rusya'dan ortak 'Libya' açıklaması

22 Temmuz 2020, Çarşamba 14:34
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Vershinin ve beraberindeki Rus heyet dışişleri bakanlığında temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye geldi.

Vershinin başkanlığındaki heyet, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki heyet ile bir araya geldi.

Dün ve bugün yapılan görüşmelere ilişkin ortak bir açıklama yapıldı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

Libya’da sahadaki durumu yatıştırmak ve siyasi bir sürece zemin hazırlamak amacıyla liderleri 8 Ocak 2020 tarihinde İstanbul’da bir girişim başlatan Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu,

- Libya’nın egemenliği, bağımsızlığı, birliği ve toprak bütünlüğü ile BM Şartı’nın amaçları ve ilkelerine güçlü bağlılıklarını yineleyerek;

- Libya’daki krizin askeri bir çözümü olmadığına ve sorunun ancak Libyalıların öncülüğünde ve Libyalıların sahiplendiği, BM kolaylaştırıcılığında siyasi bir süreçle çözülebileceğine dair inançlarını ifade ederek;

- BM Güvenlik Konseyince belirlenen Libya’daki terörist şahıslar ve yapılarla mücadeleyi devam ettirme gerekliliğini vurgulayarak;

- Ülkede güvenlik ve istikrarı sağlamak ve insani durumu iyileştirmek amacıyla ikili temasları sürdürme yönünde kararlılıklarını yineleyerek;

Aşağıdaki hususlarda anlaşmaya varmışlardır:

1. Libya’da kalıcı ve sürdürülebilir bir ateşkes için şartların oluşturulması amacıyla Libyalı tarafların teşvik edilmesi de dahil olmak üzere ortak çabaların sürdürülmesi,

2. Libya hakkında Berlin Konferansı (19 Ocak 2020) sonuçlarıyla uyumlu olarak ve BM ile eşgüdüm halinde Libyalılar arası siyasi diyalogun ilerletilmesinin sağlanması,

3. Güvenli insani erişimin sağlanması ve ihtiyaç duyan herkese acil insani yardımın ulaştırılmasını teminen tarafların önlem almaya davet edilmesi,

4. Libya konusunda Ortak Çalışma Grubu’nun oluşturulmasının değerlendirilmesi ve müteakip istişarelerin yakın zamanda Moskova’da yapılması.

NTV

Etiketler: Libya, Türkiye, Rusya, ortak açıklama
Okunma Sayısı: 2930
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İstanbul'da salgın çığırından çıktı

    Adalet ve demokrasi reçetesi cumhuriyet

    Üreten çiftçi zararda

    Kamu borcu 3 günde 45 milyar TL arttı

    Küresel salgında dünya genelinde son 24 saat

    Fransa'daki terör saldırısına tepkiler devam ediyor

    İtalya'da da en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı

    Adil Rami'den Macron'a sert tepki: Fas asıllı Fransızım, Müslümanım ve terörist değilim

    Koca: Teması üçte birine indirmek zorundayız

    Dışişleri Bakanlığı: Nice'deki saldırıyı şiddetle kınıyoruz

    ABD'de son 24 saatte 1056 ölüm ve 84 bin yeni vaka!

    Fransa'da bıçaklı saldırı: Nice'deki saldırı sonrası teyakkuza geçildi

    Küçük ortağın haberi var mı?

    Samiri Yahudi Hahamı: İslam Peygamberine hakaret edenler Allah’ın gazabına duçar olur

    Azerbaycan: Ermenistan'a ait 2 Su-25 savaş uçağını düşürdük

    Toplam vaka sayısı 45 milyona yaklaştı

    Azerbaycan ilerleyişini sürdürüyor

    Ruanda'da bir toplu toplu mezar daha bulundu

    Almanya’da en yüksek günlük vaka sayısı gözlemlendi

    ABD'li savunma şirketleri binlerce kişiyi işten çıkaracak

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hz. Ali: Allah’ın gazabına en büyük sebep zulümdür
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Ya dilini, ya ortaklığı kes
    Genel

    İstanbul'da salgın çığırından çıktı
    Şükrü BULUT

    Rothschild’in Fransası, AB karşısında mağlûp…
    Süleyman KÖSMENE

    Hazret-i Muhammed’in elimizdeki mu’cizesi
    Faruk ÇAKIR

    Boykot nasıl yapılır?
    Ali FERŞADOĞLU

    Bizi ancak Asr-ı Saadet Müslümanlığı kurtarır!
    Risale-i Nur'dan

    Onun (asm) sünneti, nev-i beşere model hükmünde
    M. Latif SALİHOĞLU

    Mondros ateşi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.