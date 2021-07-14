Ucube sistem için kullanıldı

Partisinin 1. Olağan Kahramanmaraş İl Kongresi’nde konuşan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi ve sonrasında yaşananlara ilişkin hükümete sert eleştiriler yöneltti.

DW Türkçe’nin haberine göre, “15 Temmuz Demokrasi Direnişi güçlü, demokratik bir hukuk devleti için gerçek bir fırsat olabilirdi” diyen Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bunu tam tersi yönde kullandığını ve 84 milyonu tek imzaya mahkûm ettiği bir dönemi başlattığını söyledi. Sözlerini “Her türlü krizin vazgeçilmezi olan, krizlerin ortağı Devlet Bahçeli de bu yolda onu yalnız bırakmadı” diye sürdüren Babacan, “251 şehidimizin, binlerce insanımızın direnişi; bu ülke ve millet için değil, ucube bir sisteme geçiş için bir fırsat olarak görüldü” şeklinde konuştu.