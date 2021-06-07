Sedat Peker’in iddialarıyla ilgili hiçbir savcının harekete geçmemesini “Çok vahim bir durum” diye niteleyen DEVA lideri Ali Babacan “Ülke tam bir bataklığa gömülüyor” dedi.

Fox TV’de İsmail Küçükkaya’nın sorularını yanıtlayan Babacan, “Dürüst ve işin ehli kadrolar işin başına geçsin, bütün sorunlar hızla çözülür. Türkiye, bir kabustan uyanma hızında iyileşebilir. Bütün bu problemlerin sebebi kötü yönetim. Orta direk çöküyor. Adalet, hukuk ayaklar altında. Eğitim başta olmak üzere her alanda sorun var” ifadelerini kullandı.

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