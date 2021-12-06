Ülkeden adaleti sildiler

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Esenyurt Olağan İlçe Kongresi’ne katıldı.

Hükümetin ekonomi politikalarını eleştiren Babacan, “Sayın Erdoğan; bırakın uydurduğunuz o hikâyeleri. Belki beş yüzüncü kez tekrar ediyorum, masalarınıza büyük harflerle şunu yazın: Ekonomiyi düzeltmenin yolu hukuktan geçer. Günde on kere tekrar edin bunu” dedi. Babacan, “İki ay evvel buraya geldiğimde ülkemizde işlerin nasıl kötü olduğunu söylemiştim. Bugün daha da kötü. Ama bu gidişle, bu iktidar kaldığı sürece yarın daha da kötü olacak. Tam halkımız diyor ki ‘Dibi gördük, bundan kötüsü olmaz her halde’, iktidar hemen hamlesini yapıyor, durum daha da kötüleşiyor. Adeta, ülkeyi sürekli olarak kötünün de kötüsüne sürükleyen bir iktidar var artık. Bu kötüye gidişin, bu bozulmanın en önemli sebeplerinden birisi ne biliyor musunuz? Bunlar hukuku da adaleti de ayaklar altına aldılar. 21 sene evvel yola çıkarken hak için, adalet için yola çıkanlar, partinin adını koyarken önce adalet kelimesini kullananlar, ülkeden adaleti sildi” ifadelerini kullandı.

İstanbul - Anka