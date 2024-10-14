Ülkeyi mahvettiler

DEVA Partisi’nin 2. Olağan Büyük Kongresi, Ankara’da toplandı.

Kongrenin açılış konuşmasını yapan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, AKP’yi eleştirerek “Bugün geldiğimiz nokta içler acısı. Çok üzülüyorum. İnanın için kan ağlıyor. Bu ülke bu kadar kötü yönetilmeye ve bu kadar kötü duruma düşecek bir ülkede değil. Çok büyük bir potansiyelimiz var. Doğru işler yapıldığında bu ülke nasıl şaha kalkıyor gördük gösterdik. Çok emeğim, emeğimiz var. Ancak şu an itibarıyla baktığımız zaman mahvettiler ya perişan ettiler bu ülkeyi. Bu ülkeyi tüm dünyada kaybedenler ligine düşürdüler. (...) 23 yıl önce eşitlik, adalet ve kalkınma hayaliyle çıkılan yollar şimdi çetelerle, katillerle, istismarcılarla doldu. Yaşanılan tüm hadiselerde kaybettiklerimiz için yas tutan tüm vatandaşlarımızın acısını paylaşıyorum. İnsanların sokaklarda güvenle yürüyebileceğini, huzur içinde yaşayabileceğimiz Türkiye için elimizin taşın altında olduğunu biliyorum. Şiddetin ve bağımlılığın çocuk yaşa inmesi, bir ülke için gerçek bir beka sorunudur” dedi.

Ankara - Anka