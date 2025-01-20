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21 OCAK 2025 SALI - YIL: 55

Ümit Özdağ "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan gözaltına alındı

20 Ocak 2025, Pazartesi 19:00
Zafer Partisi Genel BaşkanıÖzdağ, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 19 Ocak'ta düzenlenen partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında sarf ettiği sözlere ilişkin Özdağ hakkında resen başlatılan soruşturma sürüyor.

Özdağ, soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alındı.

Ümit Özdağ'ın emniyet güçlerince İstanbul'a getirileceği öğrenildi.

Öte yandan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Özdağ hakkında başlatılan soruşturmanın "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçu yönünden de genişletildiği bildirildi.

AA

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