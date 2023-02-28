Uysal: AKP asrın fiyaskosu

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın futbol müsabakalarında “Hükümet istifa” sloganların atılmasına iktidarın tepki göstermesine cevap vererek, “Camiye, okula, kışlaya siyaseti sokanlar şimdi ‘Tribünlere siyaset girmemeli’ diyorlar… Tribünleri de kapatsanız olmaz; su mecrasına akacak! Tüm iddialarınızla sınandınız ve kaybettiniz. Asrın fiyaskosu AKP” dedi.

Uysal sosyal medya hesabından şunları paylaştı: “Milletsiz Meclis”e onay verdiler, ‘hukuksuz Anayasa’yı geçirdiler ,içine ‘cumhursuz bir sistem’ koydular. Şimdi de ‘taraftarsız bir tribün’ istiyorlar. Aslında istedikleri şleştirisiz, muhalefetsiz, hukuksuzluklarına sessiz bir Türkiye! ‘seçimsiz demokrasi’ demelerine az kaldı” ifadelerini kullandı. Ankara - Recep Gören

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