Uyuşturucu tacirlerinin artmasına neden göz yumdunuz?

DEVA Parti Genel Başkanı Ali Babacan, özel televizyon kanalında Ankara’daki son uyuşturucu operasyonunda 525 uyuşturucu satıcının gözaltına alınmasıyla ilgili konuştu.

Babacan, “Bu kadar olayın büyümesini niye izlediniz? 525 değil de 5 iken bunları enselemediniz? Niye sayının bu kadar olmasını beklediniz? Bunların sayısı 525’e çıkıncaya kadar onbinlerce gencimiz, çocuğumuz bu uyuşturucuyu kullanmadı mı, zarar görmediler mi? Aileler perişan olmadı mı? Neyi beklediniz, neyi izlediniz? Yoksa bu operasyon için birilerinden için mi almanız gerekiyordu” diye sordu. Türkiye’de şu anda her keseye uygun uyuşturucunun satıldığı bir ülke hâline geldiğini ifade eden Babacan, “Olacak şey değil bunlar. ‘Çok büyük operasyon yaptık, başardık’ deniliyor. Bugüne kadar niye beklediniz?” şeklinde konuştu.

Ankara - Mehmet Kara