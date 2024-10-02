Uzun: Meclisin gündemi milletin gündemi olmalı

Demokrat Parti İzmir Milletvekili Salih Uzun, “meclisin gündemi milletin gündemi olmalıdır” dedi.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Meclis’in dün açıldığına dikkat çeken Uzun, “Milletin gündeminde olmayan konuları Meclis’in acil gündemiymiş gibi kimse dayatmasın. Emekli ve asgari ücretli vatandaşlarımıza nefes aldırmak istiyorsunuz da anayasa mı sizi engelliyor. Emekli memur için söz verdiğiniz seyyanen ödemeyi yapmak istiyorsunuz da Anayasa mı sizi engelliyor? Ücretli öğretmenler başta olmak üzere eğitim emekçilerinin özlük haklarını düzeltmek istiyorsunuz da Anayasa mı sizi engelliyor? Meclisin gündemi milletin gündemi olmalıdır” değerlendirmesinde bulundu.

Ankara - Mehmet Kara