Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Diyarbakır il kongresinde konuştu.

Dövizde son günlerde yaşanan dalgalanmalara değinen Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son günlerdeki açıklamalarını eleştirdi. Davutoğlu, “Euro, dolar, altın cirit atıyor ama ortada bir tek babayiğit yok ki bunu açıklayabilsin. Bu kadar gazeteleri, televizyonları, sosyal medya trolleri var ama bir kişi çıkıp yanlış giden ekonomi ile ilgili tek bir cümle kuramıyor. Perşembe gecesi bütün televizyonlarının, gazetelerinin troll ordularını harekete geçirdiler ama millet için değil. Türkiye yanıyor, bunlar ekonomi bakanını kurtarmaya çalışıyor. Hepsi ekonomi bakanının arkasındaymış. Aferin size, iyi yaptınız, bakalım koruyabilecek misiniz? Sizlerin görevi bakanı korumak değil Türk lirasını korumaktır. Paramızı korunmayanlar bakanı korusalar ne olur? Devlet yönetimine aileni karıştırırsan çıkan ilk yangında çocuğunun, eşinin, damadının derdine düşersin. Ekonomi alt üst olmuş, baş aşağı gidiyor, bunlardaki en derin ekonomi analizi buzdolabı üzerine. Buzdolabı önemli, herkesin evinde buzdolabı var ama 2020’de vatandaş o buzdolabını dolduramıyor” diye konuştu.