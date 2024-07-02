Vergi artışı enflasyon ve faizi de yükseltir

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin 2. Olağan Kocaeli İl Kongresi’nde konuştu.

Babacan şunları söyledi: “Gübreye ve yeme çok yüksek destek vermek lazım ve yarısının devlet tarafından karşılanması lazım diyoruz. Niye, çünkü enflasyonu kökünden kurutacaksınız. Çiftçinin maliyetini aşağı çekeceksiniz ki bu ülkede gıda fiyatları artmasın, gıda enflasyonu düşsün. Bunlar ne yapıyor? Biz yüzde 10 birinden yüzde 20 birinden KDV alalım diyorlar. Sen gübrede yemde KDV almaya başladığında bu ülkede enflasyon artmayacak mı? Faizi yine yüksek tutmak zorunda kalmayacak mısın? Yüksek faiz ödemek zorunda kalmayacak mısın? Burada toplamaya çalıştığın yüzde 10, yüzde 20 KDV’nin kaç katını faiz olarak ve emekli memur maaş farkı olarak ödemek zorunda kalacaksın. İnanın bu kadar basit işlerde nasıl böyle büyük hatalara düşüyorlar akıl alır gibi değil. (...) Eğer siz bütçe dengelerini düzeltmek istiyorsanız, tasarruf etmek, bütçe açığını kapatmak istiyorsanız gelin Avrupa Birliği’nin Kamu Alımları Mevzuatını Türkiye’de uygulayalım. Korktuğunuz kaçtığınız ne var?”