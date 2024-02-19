Yargıyla uğraşmasın, hukukun gereğine uysun

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen “Sayın Cumhurbaşkanı, yargıyla uğraşmak yerine Türkiye’nin bırakınız bir hukuk devleti, kanun devleti olmasının gereğini yerine getirmelidir” dedi.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, TBMM Genel Kurul’unda yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Mısır ziyareti dönüşünde yargı kararları ile ilgili yaptığı açıklamaları eleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır ziyareti sonrası Danıştay’ın ihraç edilen 450 hâkim ve savcının göreve iade edilmesine karar vermesi üzerine yargıya yönelik sert eleştirilerde bulundu. Erdoğan, Danıştay’ın zaman zaman verdiği kararların kendisini rahatsız ettiğini belirterek, “Anayasa Mahkemesi’nin kararlarını hazmedemiyorum” dedi.

Bambaşka bir safha

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan bu açıklama üzerine Genel Kurul’da konuşan Ekmen, şu ifadeleri kullandı: “Sayın Cumhurbaşkanı dönüş yolunda gazetecilere açıklamalarda bulunarak Anayasa Mahkemesi ve Danıştay’ın bazı kararlarını eleştirmiştir. Sayın Cumhurbaşkanının hukuk devletinden ne anladığını, daha doğrusu ne anlamadığını hepimiz biliyoruz. Neredeyse tamamını kendisinin doğrudan atadığı yargıçların dahi bırakın hukuk devleti, kanun devleti olmanın gereği olarak verdiği kararlara karşı gösterdiği tahammülsüzlük artık bambaşka bir safhadır. Sayın Cumhurbaşkanı, kendi atadığı üyelerin kendisinin sayısız beyanatına rağmen bu kararları niye verdiğini anlamaya çalışmalı, yargıyla uğraşmak yerine Türkiye’nin bırakınız bir hukuk devleti, kanun devleti olmasının gereğini yerine getirmelidir.”

Ankara - Adnan Solmaz