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6 HAZİRAN 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Yassıada’da bir Perinçek eksikti!

05 Haziran 2020, Cuma 00:05
DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Yassıada açılışını yapan iktidarı eleştirerek, “Eksik bıraktığınız yegâne husus 27 Mayıs darbesini hala savunan Perinçek’in açılış törenine davet edilmemesiydi!” dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, 27 Mayıs günü Yassıada’da ‘Demokrasi ve Özgürlük Adası’ adıyla yapılan açılışla ilgili açıklamalarda bulundu. Twitter hesabından paylaşım yapan Uysal açılışı, “Bu sözde açılış töreni, Ak Parti zihniyetinin tüm çürümüşlüğünü ve yozlaşmışlığını sembolize eden bir güya fizikî dönüşüm uygulaması ve töreniydi. Temsil ettiğini iddia ettiği dinî, siyasî, kültürel, ahlaki tüm değerler ile sınanmış ve kaybetmiş Ak Parti şimdi de tabuta son çivisini Yassıada’da uyguladığı proje ve açılış töreni ile çaktı. AKP’nin Türkiye’yi, tüm maddî ve manevî unsurlarını 18 yıllık iktidarında adeta yağmalarcasına tükettiği, talan ettiği yetmedi son olarak yaslı ve mahsun Yassıada’nın safiyetini konjönktürel siyasî fayda ve kullanım amacıyla yok etti. Yaşanan acılara, anılara saygısızlık etti” sözleriyle eleştirdi.  

Kutuplaşma ikliminin ucuz bir propagandası 

“Yassıada’yı ve 27 Mayıs ‘60 Darbesi’nin yıldönümünü Türk Demokrasisi için iktidarı ve muhalefeti ile bir ortak acı ve travması olması gerekirken içinde bulunduğumuz kutuplaşma ikliminin ucuz bir propaganda gündemine dönüştürdünüz” diyen Uysal şöyle devam etti: “Bu yanlış fizikî dönüşüm projesiyle Yassıada’nın ismini, ruhunu, hafızalardaki siluetini ve temsil ettiği değer yok edildi. Dahası törenlerde yasak savma kabilinden birkaç Demokrat Partili aile mensubunu dâvet ederek bu Maskeli Balo’yu meşrûlaştırmaya çalıştınız. Eksik bıraktığınız yegâne husus 27 Mayıs Darbesi’ni hâlâ savunan Perinçek’in açılış törenine davet edilmemesiydi! Ayrıca bu 27 Mayıs ‘60 Darbesi’nin yıl dönümü vesilesiyle bir kez daha Türkiye’de güya aydınlanmacı, sol-Marksist geçinen, hakikatin yegâne sesi olduklarını düşünen, darbeler arasında iyi/kötü ayrımı yapan, darbeciliği zihinlerinde yaşatan müfrit bir takımın hala olduğunu da gördük” dedi.

DP ve Menderes’e hâlâ kin kusanlar var

Bazı yazarların DP ve Menderes’e kin kusmaya devam ettiğinin altını çizen Uysal, “Alev Coşkun’dan Ataol Behramoğlu’na, Merdan Yanardağ’dan Emre Kongar’a, Perinçek’e isimli isimsiz DP ve Menderes’e kin kusmak için fırsat arayan bir müfrit bir kadronun yazıp söylediklerini ibretle takip ettik. Bu iflâs etmiş fikirlerin sahibi kadro adeta ‘bütün kötülüklerin anası DP ve Menderes’ olarak kin kussa da bunca yıl içinde tarih hükmünü altın harflerle vermiş, yüce Türk Milleti de zihninde/gönlünde DP ve Menderes’in hizmetlerini, sevdasını asırlarca yaşatacağını göstermiştir. Tarihin ademe mahkûm ettiği tüm bu habis darbeyi hâlâ övenler bir tarafa büyük bir memnuniyetle görüyorum ki marjinal unsurların dışında ana akım siyasî partiler (sağ/sol) 27 Mayıs Darbesi ve Darbecilerle ilgili ortak bir değer yargısına sahipler” ifadelerini kullandı.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

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