Yeni düzenlemelere ihtiyaç var

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Hrant Dink’in katili Ogün Samast’ın tahliye edilmesi ile ilgili konuştu.

Kurtulmuş, “Mahkemenin nihayetinde verdiği bir karar var. Şartlı tahliye ile ilgili daha önce reddedilmiş olan bir durumla karşı karşıyayız. İnfaz sistemimizle ilgili belki yeni bir düzenlemeler lazım. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan birisi yaştan dolayı bu cezası belli bir süreye indirilmiş ondan sonra da maalesef iyi hal dolayısıyla dışarıya çıkarılmış. Bütün bunlar bizim yargı sistemimiz içerisinde yeniden gözden geçirilmesi gereken hususlar olduğunu ortaya koyuyor. Bunları kamuyoyu vicdanını dikkate alarak yeniden gözden geçirilmesi kanaatindeyim” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

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