Yeni sistemle hak ihlâlleri arttı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte Türkiye’de yaşanan hak ihlallerini raporladı.

Başkanlık sistemi ile Türkiye’nin demokrasiden koparak giderek otoriterleştiğini belirten İlgezdi, 2012–2019 yılları arasında Anayasa Mahkemesi’ne 478 bin 407 başvuru yapıldığını söyledi. Rapora göre, 2017–2019 yılları arasında saatte 9, haftada bin 573 kişi hak ihlaline uğradığını ileri sürerek Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. AKP döneminde ihlal edilen konuların başında âdil yargılanma hakkının geldiğini ifade eden İlgezdi, raporda şu ifadelere yer verdi: “2012 yılında Anayasa Mahkemesi’ne başvuran bin 144 kişi varken bu sayı 2019 yılında yüzde 2 bin 236 artışla 26 bin 719’a yükseldi.” İlgezdi’nin hazırladığı rapora göre, 2012 yılında ayrımcılığa uğradığını iddia ederek, Anayasa Mahkemesi’ne başvuran kişi sayısı 90 iken bu sayı 2019 yılında yüzde 9 bin 192 artışla 8 bin 363’e yükseldi. Söz konusu ihlallerinin yüzde 54’ü Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminde gerçekleşti. Rapora göre, kişi hürriyeti ve güvenliği ihlalleri 160 kat artarken, yaşama hakkı ihlalleri de 130 kat arttı.

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