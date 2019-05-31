Yıldırım’dan İstanbul vaatleri

23 Haziran’da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimi için AKP tarafından yeniden aday gösterilen Binali Yıldırım, yeni vaatlerini duyurdu.

Yıldırım’ın seçilmesi durumunda doğalgaza indirim yapılacak ve açma-kapama ücreti kalkacak. İSPARK ilk 1 saat için ücretsiz olacak. ‘Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, AKP il binasında televizyon ve gazete yöneticileriyle görüştü. “Ne dediysek yaptık, yine biz yaparız” diyen Yıldırım, İstanbul’la ilgili yeni projelerini açıkladı. İstanbul için yeni projelerin ‘Aileler için yapılacaklar’ bölümünde doğalgaz indirimi ve aile desteği var. Yıldırım’ın vaatleri arasında İGDAŞ, İSKİ ve İSPARK’la ilgili de yeni düzenlemeler yer alıyor. Projelerde öğretmenler de unutulmadı. Yıldırım’ın yeni projeleri arasında ‘Gençlik Destek Paketi’ de var. ‘İstanbul İstihdam Paketi’nde de genç ve işsizlere yeni destekler geliyor.