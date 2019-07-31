Zarif: AB sözlerini yerine getirmezse üçüncü adımı atacağız

İran Dışişleri Bakanı Zarif, "Mevcut şartlarda AB sözlerini yerine getirmediği sürece İran nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azaltma doğrultusunda üçüncü adımı atacaktır." dedi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin sözlerini yerine getirmemesi durumunda İran'ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azaltma doğrultusunda üçüncü adımı atacağını söyledi. Başkent Tahran'da Bakanlar Kurulu toplantısına katılan Zarif, gazetecilere nükleer anlaşmayla ilgili açıklamalarda bulundu. AB'nin attığı adımların beklentileri karşılamadığını ifade eden Zarif, "Mevcut şartlarda AB sözlerini yerine getirmediği sürece İran nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azaltma doğrultusunda üçüncü adımı atacaktır. İran petrolünün satışı ve parasının geri dönmesi verilen taahhütlerden biridir." diye konuştu. ABD yaptırımlarının İran halkını hedef aldığını dile getiren Zarif, "Müzakere masasını terk edenler taahhütlerini uygulamalıdır. Henüz müzakere masasında olduklarını iddia edenler, işlerin ilerlemesi ve gerginliğin önlenmesi için verdikleri sözlere bağlı kalsınlar." ifadelerini kullandı. AA

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