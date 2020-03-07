Zarif: Trump art niyetli

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin tek taraflı yaptırımlarının ülkedeki yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede ihtiyaç duyulan kaynakları tükettiğini belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımız ölürken Donald Trump, İran'ın Kovid-19'la savaşında ihtiyaç duyduğu kaynakları tüketmek amacıyla ABD'nin yasa dışı yaptırımlarını art niyetli bir şekilde sıkılaştırıyor. Dünya, ABD'nin ekonomik terörizmi tıp terörizmine dönüşürken daha fazla sessiz kalamaz." ifadesini kullandı. Bankacılık yaptırımları, sağlık malzemelerinin teminini engelliyor ABD yönetimi, 8 Mayıs 2018'de İran ile imzalanan nükleer anlaşmadan çekilerek Tahran'a yaptırımları geri getirmişti. ABD’nin doğrudan İran sağlık sektörüne bir yaptırımı söz konusu olmamasına rağmen tek taraflı bankacılık yaptırımları ve ABD'nin yaptırım listesine alınmaktan korkan yabancı şirketlerin Tahran'la ticaret yapmaktan çekinmesi, İran'ın sağlık malzemeleri ve ilaç ithalatını zorlaştırıyor. ABD yönetimi, yeni tip koronavirüsle mücadelede İran'a yardım teklifinde bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, çarşamba günkü kabine toplantısında, "Onlar (ABD) merhamet maskesi takarak 'İran halkına yardım edelim.' diyor. Siz eğer samimiyseniz en azından ilaç yaptırımlarını kaldırın." ifadelerini kullanmıştı.

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