"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 MART 2024 PAZAR - YIL: 55

Ramazan, Kur’ân’ın nüzûl ayıdır!

Prof. Dr. İlyas Üzüm
24 Mart 2024, Pazar 00:56
RAMAZAN RİSALESİNDEN GÜNLÜK MESAJLAR

Said Nursi Ramazan Risalesinin Altıcı Nüktesinde, “Ramazanı Şerifin Kur’ân-ı Hakim’in nüzulüne baktığı cihetle ve Ramazan-ı Şerif Kur’ân-ı Hakim’in en mühim zamanı nüzulü olduğu cihetinde çok hikmetleri bulunduğunu” ifade ediyor. Beş kısa paragraf halinde bu hikmetlerden birisini açıkladığı metnin ilk parçasında şunu dile getiriyor: 

“Kur’ân-ı Hakîm, madem şehr-i Ramazan’da nüzul etmiş. O Kur’ân’ın zaman-ı nüzulunu istihzar ile, o semâvî hitabı hüsn-ü istikbal etmek için Ramazan-ı Şerifte nefsin hâcât-ı süfliyesinden ve mâlâyâniyat hâlâttan tecerrüt ve ekl ve şürbün terkiyle melekiyet vaziyetine benzemek ve bir surette o Kur’ân’ı yeni nâzil oluyor gibi okumak ve dinlemek ve ondaki hitâbât-ı İlâhiyeyi güya geldiği ân-ı nüzulünde dinlemek ve o hitabı Resul-i Ekremden (asm) işitiyor gibi dinlemek, belki Hazret-i Cebrâil’den, belki Mütekellim-i Ezelîden dinliyor gibi bir kudsî hâlete mazhar olur. Ve kendisi tercümanlık edip başkasına dinlettirmek ve Kur’ân’ın hikmet-i nüzulünü bir derece göstermektir.”1

Görüldüğü gibi metin bir cümle olmakla beraber iç içe birçok hakikati yansıtıyor. Basit olarak çözümlemek ve pekiştirmek üzere tekrarlamak gerekirse müellif şunu söylüyor: a) Kur’ân-ı Hakîm Ramazan ayında nüzul etmiştir, b) Ramazan ayı bunu zihne getirmeye vesiledir, c) Kur’ân’ın nüzulünü zihne getirince, bunu manen karşılamak için insanın nefsin süfli ihtiyaçlarını bırakması, yeme-içme gibi durumları geçici olarak terk edip melek gibi bir hali takınması gerekir, d) böyle bir hale ulaşan kimse Kur’ân adeta yeni nazil oluyormuş gibi Kur’ân’ı dinlemeye elverişli hale gelir, e) Kur’ân’ı dinlemeye elverişli hale gelen bu kimse onu adeta; aa) adeta Resul-i Ekrem (asm)’dan, bb) yahut Cebrail (asm)’dan, cc) yahut Mütekellim-i Ezeli olan Allah’tan dinliyor gibi kutsi bir hale girer, girebilir veya girmelidir. 

Bakıldığında bu ifadelerin Ramazanın nasıl kutsi bir ay olduğuna, orucun nasıl özel bir değer taşıdığına, müminin Kur’ân’ı dinleme usulünün nasıl olması gerektiğine dair çok özgün vurgular ihtiva ettiği görülüyor. Her şeyden önce hemen herkesin bildiği “Kur’ân Ramazan ayında nüzul etmeye başlamıştır” bilgisinin kuru bir bilgi olarak kalmaması gerektiği anlaşılıyor. Yani bu bilgi ya da bu vakıa mümini zihnen asırlar öncesine götürerek Kur’ân’ın nüzulünü tasavvur etmeyi gerektiriyor. Onun ezeli ve ebedi bir hitap olduğunu düşünerek müminin Kur’ân’ın bugün iniyormuş gibi kendisine ilahî mesajlar sunduğunu hatırlaması icap ediyor. Kur’ân’ın nüzulünü karşılamak üzere kutsi bir hal almak de için mâlâniyâttan ve süfliyattan uzak olması, bir nevi melek vaziyeti alması şart görünüyor. Bunu da oruç ibadeti sağlıyor.

Metindeki en çarpıcı ve etkileyici hususlardan birisini Kur’ân’ın nasıl dinlenmesi gerektiğine dair sunulan üçlü kategori teşkil ediyor: Sanki Kur’ân’ı Resul-i Ekrem (asm) okuyor ya da tebliğ ediyor gibi dinlemek, yahut ikinci mertebe olarak bizzat Cebrail (asm) okuyor veya Peygamber-i Zişan’a tebliğ ediyor gibi dinlemek, son merhale ise Kur’ân’ı bizzat Mütekellim-i Ezeli olan Allah’tan işitiyor gibi bir hale bürünerek dinlemek! 

Dipnot:

1- Mektubat (İstanbul 2020, YAY), s. 398.

Okunma Sayısı: 138
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hedef Gazze katliamını örtmek
    📷

    İstanbul’daki Nur Menzilleri

    Merdiven altı üretim arttı

    Teravihi Aksa’da 100 bin kişiyle kıldılar

    Emekli maaşı sefalet aylığı oldu

    Gençler adalet istiyor

    Gıdada enflasyon yüzde 105

    İspanya, İrlanda, Malta ve Slovenya, 'Filistin Devleti'ni tanımaya hazır

    Dünya Müslüman Alimler Birliği, Rusya'daki saldırıyı şiddetle kınadı: 'Bu terör operasyonunun İslam'la alakası yoktur'

    BM, NATO ve AB, Rusya'daki terör saldırısını kınadı: 'Hiçbir şey bu kadar iğrenç suçları haklı gösteremez'

    Şifa Hastanesi baskınında 170'ten fazla Filistinli öldürüldü

    Süper Kupa'nın tarihinde değişiklik yok

    "Veli randevu sistemi" uygulaması başladı

    YKS'ye "ek başvuru" hakkı tanındı

    İstanbul'daki barajlarda son durum?

    Gazze'de can kaybı 32 bini aştı

    Moskova'da 60’tan fazla kişinin öldüğü terör saldırısıyla ilgili Rusya'dan ve dünya genelinden son açıklamalar

    Dışişleri Bakanlığı: Rusya'da masum sivilleri hedef alan bu menfur terör saldırısını şiddetle kınıyoruz

    Zaman Aynasında Bediüzzaman Portresi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Hedef Gazze katliamını örtmek
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Aileyi koruma seferberliği
    Misbah ERATİLLA

    “Beşinci Halife”
    Ahmet BATTAL

    Atatürk Keçiören’de, Cumhur Altı(n)ok’la
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Rüstem GARZANLI

    “Alimin ölümü alemin ölümü gibidir”
    Sami CEBECİ

    Hakkı ve sabrı tavsiye etmek
    Faruk ÇAKIR

    Faize dost mu oldular?
    Risale-i Nur'dan

    Ramazan’daki dualar, ihlâs ile inşaallah makbuldür
    Adnan NACİR

    Ego-Nomi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.