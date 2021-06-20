Dalkavukluk ve günümüz

Dalkavukluk birini övmek ve onun hatalarını görmemektir. Dalkavukluk eski dönemlerde bir meslek iken günümüzde bir meşrep (huy, ahlâk) ve yalakalık haline gelmiştir.

Padişahların dalkavukları herşeyi padişahın isteği doğrultusunda över methüsena eder, yerilecekse yine padişahın isteği doğrultusunda yerer ve çirkin gösterirdi. Günümüz dalkavukları ise kendi menfaatleri doğrultusunda birilerini bilhassa yetkili yönetici ve devlet erkânını methüsena edip onların yanlışlarını da alkışlayarak yöneticilerin yanlışta devam etmelerini sağlayıp kendi çıkarlarını ülke çıkarlarının dahi önüne koymakta bir beis görmüyorlar.

Zamanın birinde padişahın dalkavuğu padişahın isteği doğrultusunda patlıcanı ve ondan yapılacak yemekleri övmeye başlar. Gün gelir padişah patlıcan yemeklerinden sıkılıp yemek istemez. O zaman da dalkavuk başlar patlıcanı kötülemeye. Bu durumdan rahatsız olan padişah dalkavuğa çıkışır ve derki, be adam sen dün patlıcanı övüyordun, bugün ise yeriyorsun bu ne hal böyle deyince, dalkavuk padişaha, padişahım benim görevim bir şeyi sizin isteğiniz doğrultusunda övmek ve yermektir. Ben sizin dalkavuğunuzum ve sizin dalkavukluğunuzu yapıyorum. Patlıcanın değil der. İşte dalkavukluk böyle bir meslektir. Günümüz dalkavuklarının kulakları çınlasın.