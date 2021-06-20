"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 HAZİRAN 2021 PAZAR - YIL: 52

Dalkavukluk ve günümüz

Rafet Özcan
20 Haziran 2021, Pazar
Dalkavukluk birini övmek ve onun hatalarını görmemektir. Dalkavukluk eski dönemlerde bir meslek iken günümüzde bir meşrep (huy, ahlâk) ve yalakalık haline gelmiştir.

Padişahların dalkavukları herşeyi padişahın isteği doğrultusunda över methüsena eder, yerilecekse yine padişahın isteği doğrultusunda yerer ve çirkin gösterirdi. Günümüz dalkavukları ise kendi menfaatleri doğrultusunda birilerini bilhassa yetkili yönetici ve devlet erkânını methüsena edip onların yanlışlarını da alkışlayarak yöneticilerin yanlışta devam etmelerini sağlayıp kendi çıkarlarını ülke çıkarlarının dahi önüne koymakta bir beis görmüyorlar.

Zamanın birinde padişahın dalkavuğu padişahın isteği doğrultusunda patlıcanı ve ondan yapılacak yemekleri övmeye başlar. Gün gelir padişah patlıcan yemeklerinden sıkılıp yemek istemez. O zaman da dalkavuk başlar patlıcanı kötülemeye. Bu durumdan rahatsız olan padişah dalkavuğa çıkışır ve derki, be adam sen dün patlıcanı övüyordun, bugün ise yeriyorsun bu ne hal böyle deyince, dalkavuk padişaha, padişahım benim görevim bir şeyi sizin isteğiniz doğrultusunda övmek ve yermektir. Ben sizin dalkavuğunuzum ve sizin dalkavukluğunuzu yapıyorum. Patlıcanın değil der. İşte dalkavukluk böyle bir meslektir. Günümüz dalkavuklarının kulakları çınlasın. 

Okunma Sayısı: 168
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hukuk devletinin süreçleri işlemiyor

    Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması başladı

    'Saldırı birliktelik ve demokrasiye'

    Pandemi bitse de esnek çalışma kalıyor

    Çin zulmü ‘ölülere’ uzandı

    'Marmara Denizi komada'

    Sonbaharda 4. dalga uyarısı

    Türkiye'de 5 bin 480 kişi daha Kovid-19'a yakalandı

    ABD, Orta Doğu'daki askeri varlığını azaltacak

    Aşı randevularında yaş sınırı 30'a indi

    Kurban hazırlıkları başladı

    'Siyaset kirlilikten arınmalı'

    Karagöz salgında dijitalleşti

    Dünya genelinde aşılama süreci devam ediyor

    İstanbul'da 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

    Marmara Denizi'nde müsilaj temizliği devam ediyor

    Dünyada geçen yıl 82 milyondan fazla insan yerinden oldu

    İran'ın yeni Cumhurbaşkanı belli oldu

    Rusya 22 Haziran'da Türkiye uçuşlarını başlatacak

    ABD Başkanı'ndan 'aşı' açıklaması

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bu yaklaşım hâkim olsaydı KHK faciası olmazdı
    Ahmet BATTAL

    Korkan susar, bağıran korkmaz
    Mehmet KARA

    “Hangi reis doğru söylüyor?”
    Misbah ERATİLLA

    Ekran orucu
    Faruk ÇAKIR

    Tek parti tek karar
    Adnan NACİR

    Kutup kutup ense...
    Genel

    Hukuk devletinin süreçleri işlemiyor
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Asya’nın bahtının miftahı meşveret ve şûrâdır
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Sebahattin YAŞAR

    Gencinizi ne kadar tanıyorsunuz?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.