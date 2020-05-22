"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 MAYIS 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

"Bu yakınlığı kaybetmeyelim"

22 Mayıs 2020, Cuma 14:00
Ramazanın son cuma namazı, Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin tarafından Kocatepe Camisi'nde kıldırıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle temsili kılınan namaz öncesi "Bir Ömrü Ramazan Gibi Yaşamak" başlıklı hutbeyi irat eden Şahin, ramazanın bereketi, esenliği ve rahmetiyle bir ay boyunca müminleri kuşattığını bildirdi.

Ramazanda kazanılan güzelliklerin ömür boyu muhafaza edilmesi gerektiğini vurgulayan Şahin, şöyle konuştu:

"Ramazan-ı şerifin bu son günlerinde her birimizin niyazı, bağışlanmış bir kul olarak Rabb'imizin rızasına nail olmaktır, bu ayda kazandığımız bütün güzel hasletleri bir ömür muhafaza ederek, istikamet üzere hayatımızı idame ettirmektir. Zira Allah'a kulluk vazifemiz, 'Sana ölüm gelinceye kadar Rabb'ine ibadet et.' ayetinde buyurulduğu üzere, son nefesimize kadar bir ömrü ramazan gibi yaşamaktır."

Ramazan'ın "Kur'an ayı" olduğunu vurgulayan Şahin, Ramazan sonrasında da Kur'an-ı Kerim okumaya ve öğrettiği değerleri bir ömür yaşaya, yaşatmaya gayret gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Şahin, "Bir ay boyunca tuttuğumuz oruçla irade eğitimi ve sabır imtihanından geçtik." ifadesini kullandı.

Orucun nefis terbiyesi anlamına geldiğine işaret eden Şahin, şunları kaydetti:

"Orucun eğittiği iradelerimizin değerini bilelim. Nefsimizin arzu ve isteklerine karşı kendimizi tutalım. Dilimizi yalan, iftira, gıybet, koğuculuk gibi çirkin sözlerden uzak kılalım. Kalbimizi her türlü kin, haset, nefret, bencillik, öfke gibi kötü duygulardan arındıralım. Ailemize, çevremize ve bütün mahlukata şiddetle değil merhametle yaklaşalım. Zihnimizi hakikat, gönlümüzü muhabbet üzerine tutalım."

Ramazan boyunca hayırseverlerin ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunduğunu bildiren Şahin, "Her iyilik bir sadakadır." hadisini hatırlattı.

Şahin, ramazan sonrasında da bu paylaşımın devamının önemine dikkati çekerek, "İnfak anlayışıyla güzide vatanımızın dört bucağından, yedi kıtaya uzanan gönül köprüleri kuralım. Şu fani dünyada yaptığımız iyiliklerle kubbede hoş bir sada bırakalım." dedi.

"Bu yakınlığı kaybetmeyelim"

Hafız Osman Şahin, ramazanda manevi duyguların yoğunlaştığını, ibadetlerin, hayır hasenatın arttığını söyledi.

Ancak "kulluk vazifesi"nin sadece Ramazanla sınırlı olmadığını, bu sorumluluğun bir ömür devam ettiğini belirten Şahin, şu ifadeleri kullandı:

"Takva bilinciyle her an kendimizi Allah'ın huzurunda hissederek davranışlarımıza yön verelim. O'nun emir ve yasaklarına riayet ederek dünyada mutluluğa, ahirette kurtuluşa erelim. 'Ey iman edenler. Allah için takva sahibi olun. Herkes yarın için ne hazırladığına baksın.' ayetine kulak verip, ebedi hayatımız için bugünden hazırlık yapalım. On bir ayın sultanı ramazanda eda ettiğimiz ibadetlerle, Cenabı Hakk'a yakınlığımızı artırdık. Bu yakınlığı kaybetmeyelim. Rahmet ayında tattığımız kulluk lezzetini, gönül huzurunu bir ömre yayalım. İşte o zaman dünya hayatımız ramazan, ahiretimiz de bayram olacaktır."

AA

Okunma Sayısı: 277
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Buruk Bayramı şükürle şenlendirelim

    Yurt genelindeki 4 günlük sokak kısıtlaması başladı

    Sadece yüzde 39 politikalardan memnun

    Sorunlar sun’i gündemlerle bastırılmaya çalışılıyor

    Gazetecilik zorlaştı

    Sahip olduklarımızın değerini anladık

    Birinci dalga henüz bitmedi

    İsrail’in tahrikine sert tepki

    Üretici değil aracı kazanıyor

    Türkiye her gün fakirleşiyor

    İthalata yeni vergi her şeye zam demek

    Son 24 saatte dünya genelinde neler yaşandı?

    Cami ve mescitlerde cemaatle ibadet edilmesi ile ilgili genelge yayınlandı

    Trump'tan eyalet valilerine 'ibadethane' çağrısı

    Türkiye'de 116 bin 111 kişinin Kovid-19 tedavisi tamamlandı

    Gazze'de 2 ay aradan sonra cuma namazı kılındı

    '484 bin 808 kişiye seyahat izni verildi'

    Almanya Cumhurbaşkanı’ndan Bayram Mesajı

    ABD'de ölü sayısı 96 bini aştı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Korona şer gibi görünse de...
    Ahmet BATTAL

    İbadet tabakası ve ihanet tabakası
    Cevher İLHAN

    Şehir hastaneleri demagojisi
    H. Muharrem OKUR

    Büyük müçtehid İmâm-ı Â’zam Ebu Hanife
    Yasemin YAŞAR

    Ahlâka kurulan tuzaklar
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Ray değiştir, hedefe ulaş
    Risale-i Nur'dan

    Bayramı zikir ve şükürle geçirmeli
    Sebahattin YAŞAR

    Dikkat, imtihan soruları değişmiş
    Genel

    Yurt genelindeki 4 günlük sokak kısıtlaması başladı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.