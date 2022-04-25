Bursa Yeni Asya'da iftar buluşmaları

Evliya Çelebinin “Ruhaniyatlı şehir” diye tarih aynasında gördüğü ve anlattığı yeşilBursa’da Ramazan bereketi; Bursa Yeni Asya Derneğinin tertiplediği ve gerçekleştirdiği dokuz ayrı iftarla yeniden yad edildi ve canlandırıldı.

Bursa Yeni Asya Gazetesi okuyucularının ikram ettiği bereket ve nimet dolu iftar sofraları çok sayıda katılımla bu sene de Bursa Yeni Asya Derneği salonlarında gerçekleştirildi.

Her sene olduğu gibi bu Ramazan ayında da iftar programlarına başta öğrenciler olmak üzere, öğretmenler, esnaflar, mühendisler, doktorlar ve hanım okuyucular müstakil olmak üzere iştirak ettiler. Ayrıca iftarların birine Millet İttifakını oluşturan partilerin temsilcileri (DP, İyi Parti, CHP ve SP) davete icabet ederek katıldılar.

Manevi güzelliklere sebep oldu

Bursa Yeni Asya Derneği Başkanı Dr. Orhan Kaşlıoğlu, Yeni Asya Derneği tüzüğüne uygun olarak gerçekleştirdikleri iftar programlarının ilgi görmesinden dolayı memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Dernek Sekreteri Ramazan Oruç da, “Bursa Yeni Asya Derneğinin iftarları; hem yemek ikramı, hem Kur’an, hem Risale-i Nur sohbeti, hem de teravih namazlarıyla maddi manevi güzelliklere ve kazanımlara sebep olmuştur. Sebep olanlardan ve iştirak edenlerden Allah razı olsun” şeklinde konuştu.

HASAN ÖZGÜNDÜZ - BURSA