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13 MAYIS 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Gazze'de İsrail'in saldırıları gölgesinde Ramazan Bayramı...

13 Mayıs 2021, Perşembe 16:00
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının Ramazan Bayramı'nın birinci gününde de devam etmesi nedeniyle büyük camilerde bayram namazı kılınamadı.

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Yerel kaynaklar, İsrail savaş uçaklarının bu sabah Gazze'nin çeşitli bölgelerine hava saldırıları düzenlediğini belirtti.

Saldırılar nedeniyle büyük camilerde bayram namazı kılınmadı, Gazze sokakları sessizliğe büründü.

Bayramı sabırsızlıkla bekleyen Gazzeli çocuklar, İsrail saldırılarının devam etmesi nedeniyle bayram harçlıklarını toplayamadı, adeta evlere hapsoldu.

Gazze'nin batı kesiminde bir bina ile Refah kentindeki saldırılarda bir banka ile postanenin vurulduğu bildirildi.

İsrail, Gazze'de 650 yeri bombaladığını duyurdu

Öte yandan İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, İsrail hava kuvvetlerinin Gazze Şeridi'nde operasyonların başladığı 10 Mayıs'tan bu yana toplam 650 hedefi vurduğunu belirtti.

Sözcü Adraee, saldırılarda 3 çok katlı binanın yok edildiğini ve Hamas ve İslami Cihad Hareketi'nin önde gelen 10 yetkilisinin öldürüldüğünü söyledi. 

İsrail ordusundan gece yapılan başka bir açıklamada ise, Gazze Şeridi'nde Hamas'a ait stratejik hedeflerin vurulduğu, saldırıda Hamas'a bağlı deniz kuvvetlerinin de vurulan hedefler arasında yer aldığı belirtildi.

Açıklamada Gazze emniyetine ait binaların vurulduğu, Merkez Bankasının da hedef noktalardan biri olduğu ifade edildi.

AA

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