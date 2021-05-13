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13 MAYIS 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Yüz binden fazla Müslüman Bayram namazı için Mescid-i Aksa'ya akın etti

13 Mayıs 2021, Perşembe 12:18
İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid'i Aksa'da bir araya gelen Müslümanlar, Ramazan Bayramı namazını kıldı. Filistinli Müslümanlar, Mescidi Aksa'ya akın etti.

Yüz binden fazla Müslüman Ramazan Bayramı namazını, İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da eda etti.

Doğu Kudüs'teki Filistinliler, her yıl olduğu gibi bu yıl da bayram namazı için Harem-i Şerif'e akın etti.

Filistinliler, ramazan ayının son günlerinde İsrail polisinin saldırılarına maruz kalan Mescid-i Aksa'yı tamamen doldurdu.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, 100 binden fazla kişinin bayram namazını kılmak için Harem-i Şerif'e geldiği belirtildi.

Bayram namazının ardından Filistinli Müslümanlar tüm şehitler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Kılınan gıyabi cenaze namazından sonra çok sayıda Filistinli Harem-i Şerif'teki Kıble mescidi ile Kubbet's Sahra arasında yer alan alanda gösteri düzenledi.

Filistin ve kelime-i tevhid bayrakları açan cemaat, "Özgürlük", "Kanımız canımız sana feda olsun ey Aksa" sloganları attı.

Ramazanın son günlerinde İsrail polislerinin saldırılarına maruz kaldı

Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyan ve işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa, bu yıl ramazan ayının son günlerinde İsrail polisinin saldırılarının hedefi olmuştu.

İsrail polisi, 7 Mayıs'ta teravih namazı sırasında Harem-i Şerif'teki cemaate ses bombaları ve plastik mermiyle saldırmıştı.

İslam aleminde büyük tepkiye neden olan saldırılarda, 205 kişi yaralanmış, çok sayıda Filistinli de gözaltına alınmıştı.

Binlerce Filistinli, 10 Mayıs'ta fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini önlemek için Harem-i Şerif'te nöbet tutmuştu.

Sabah namazını Harem-i Şerif'te kılan Filistinliler, baskına engel olmak için Mescid-i Aksa'dan ayrılmamıştı.

İsrail polisi, nöbet tutan Filistinlilere, plastik mermi, ses bombası ve göz yaşartıcı gazla saldırmış, 330'dan fazla kişi yaralanmıştı

Batı Şeria'da binlerce Filistinli bayram namazında İsrail saldırılarında şehit olanlar için dua etti

İşgal altındaki Batı Şeria'da kentlerde binlerce Filistinli bayram namazı için camileri doldurarak İsrail saldırılarında şehit olanlar için temennilerde bulundu.

El-Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camii görevlisi Hıfzı Ebu Esnine, İsrail'in yoğun güvenlik önlemlerine rağmen bayram namazı için camiye 3 bin kişinin geldiğini söyledi.

El-Halil kenti müftüsü Muhammed Mahir Musvedde'nin Harem-i İbrahim Camisi'nde verdiği bayram namazı hutbesinde İsrail kanlı saldırılarına değindiğini belirten Esnine, müftü Musvedde'nin ayrıca Mescid-i Aksa ve Gazze'deki direnişçiler için dua ettiğini kaydetti.

İşgal altındaki Batı Şeria'daki tüm camilerde İsrail saldırılarında şehit olan Filistinliler ve İsrail karşısında zafer elde edilmesi için dualar edildiği bildirildi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in Gazze saldırısındaki şehitler nedeniyle Ramazan Bayramı kutlamalarının iptali ve bayrakların yarıya indirilmesi kararı almıştı.

AA

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