Gülümse çocukların Ramazanı

Karantinada yüz yüze görüşmelerimiz ve etkileşimlerimiz kısıtlanmış olsa da internet ortamında yaptığımız canlı yayın görüşmeleri ile ‘Gülümse Çocuk Kulübü’nde derslerimize, sohbetlerimize, etkileşimlerimize mümkün olabildiği kadar devam etmeye çalışıyoruz.

Ayşenur Yıldırım - Halenur Kurun

Bu şartlar altında geçirdiğimiz ilk (ve inşallah da son) Ramazan’ımızın heyecanını birlikte paylaşmak adına çocuklarımızla kendi Ramazan Günlüklerimizi yazdık. Canlı yayınımızda oruç tuttuğumuz bir günde neler yaşadığımızı, Ramazan hakkında neler hissettiğimizi birbirimize okuduk.

Ve artık son günlerini yaşadığımız bu mübarek ayda çocuklarımızın gözünden görünen Ramazan’ın yansıdığı bu günlüklerimizden bazı kısımları sizlerle de paylaşmak istedik. Keyifli okumalar.

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Sümeyye A. (8): Sevgili Günlük

Bugün yine her zamanki gibi kalktık. Kahvaltı yapmadık. Çünkü hepimiz oruçtuk.

Meryem A. (10): …Ramazan beni mutlu ediyor. Bu sene ilk orucumu tutuyorum. Hiç ara vermiyorum. Bugün 20. Günüm. 10 gün sonra bayram olacak. Bayramda şeker toplayamasam da gene de bayram bayramdır.

Ela Ecmel Ç. (10): …Ben bu Ramazan bol bol oruç tuttum. Hatta o kadar çok tuttum ki sayamadım. Bu Ramazan çok güzel geçti. Bugün de oruç tutuyorum. Bugün Ramazan’ın 22. gecesiymiş. Ama ben Ramazan’ın hiç bitmesini istemiyorum. Keşke her gün Ramazan olsa. Çoğu kişi bunu ister.

Rümeysa K. (10): Sahura kalkmak benim için zor oluyor. Ama değişik yemekler yemek beni mutlu ediyor. Sabahleyin kendimi çok iyi hissediyorum. Ama biraz öğleye doğru kendimi halsiz hissediyorum. Akşam saat 5:30 gibi karnım ağrımaya başlıyor. Sonra ezan okuyup yemeğimi yiyorum. Yani 24 Nisan’da doğdum, biliyor musun Ramazan.

Sevgi Ö. (9): Ramazan’ı çok seviyorum. Bazı günler tekne orucu tutuyorum. Bir keresinde tam tutmuştum. Bu Ramazan ilk defa böyle zor günlerde oruç tuttum. 24 Nisan yani, Ramazan, ben sen gelince, yerlerde sürünüyordum, ama sonra bedenim alıştı.

Rumeysa E. (10): …Bu Ramazan her zamankinden biraz değişik oldu. Çünkü salgın bir hastalıktan dolayı teravihler yok. Bu biraz üzücü oldu tabi. Ama olsun evde ailecek teravih kılıyoruz. Oruç tuttuğum ilk gün.

Üzeyir Talha E. (9): Merhaba Sevgili Günlük;

Ben oruç tuttuğum zaman ezana yaklaşık midem bulanıyor. Midem bulanınca ablamla oyun oynuyorum. Oyuna dalınca hissetmiyorum. Ezana iki dakika kalınca gidip duâmı etmeye başlıyorum. Ezan okunana kadar duâmı etmeyi bitiriyorum ve orucumu açıyorum.

Eslem Nur A. (10): Sevgili Günlük;

Bugün itikâf çadırımdaydım. Niye mi? Gülümse Çocuk Kulübü ile itikâf çadırı yapmıştık.

