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20 MAYIS 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

"Hayatım değişti"

20 Mayıs 2019, Pazartesi 15:00
Doğuştan görme yetisi bulunmayan Kosovalı Albert Bardhi, engeline rağmen Kur'an-ı Kerim'e duyduğu aşktan vazgeçmiyor.

Kosova'nın orta kesimindeki Glogovaç'ta yaşayan 31 yaşındaki Bardhi, görme engelliler için geliştirilmiş olan Braille alfabesi ile yazılmış Arnavutça Kur'an-ı Kerim mealini okuyor, okudukça kendi deyimiyle hayatı değişiyor.

Bardhi, ilköğretim ve lise eğitimini ülkenin kuzeybatısındaki İpek şehrinde bulunan ve Kosova'da görme engellilere eğitim imkanı sunan tek okul olan "Dr. Xheladin Deda" Görme Engelliler Okulunda tamamladığını anlattı.

Bardhi, Braille alfabesiyle basılı dört ciltlik Arnavutça Kur'an-ı Kerim mealini okumayı öğrendiği günden beri sürekli olarak okumaya devam ettiğini söyledi.

"Hayatım değişti"

Kur'an-ı Kerim okumaya başladıktan sonra hayatının değiştiğini vurgulayan Bardhi, bir gün Kur'an-ı Kerim'i Arapça da okumak istediğini kaydetti.

Bardhi, Kur'an-ı Kerim'e büyük bir aşk duyduğunu ifade ederek "İnanın bu duyguyu tarif edecek söz yok. Bu çok yüce bir duygu. Benim gibi görme engeli olanlar için de Kur'an okuma fırsatları bulunması harika. Zira Kur'an okumak, şüphesiz harika bir şey." dedi.

Ramazan ayını ibadet ederek geçirdiğini anlatan Bardhi, "Orucumu tutuyor, vakit namazlarımı aksatmıyorum. Cuma namazlarını da yakındaki Merkez Camisi'nde kılıyorum. En büyük arzum bu dünyadan günahsız bir şekilde göç etmek." diye konuştu.

Bardhi, Kosova İslam Birliği (Diyanet İşleri Başkanlığı) tarafından 2013'te Kosova Görme Engelliler Derneğine hediye edilen Braille alfabesi ile basılmış 20 adet Kur'an mealinden birinin kendisinde olduğunu sözlerine ekledi.

Bu arada, Fransız Louise Braille'in bulduğu ve kendi soyadını taşıyan Braille alfabesi baz alınarak Dilaver Zgjani ve Liri Kamberi tarafından hazırlanan Arnavutça Braille alfabesi, 1963'ten beri Arnavutluk'ta görme engellilerin resmi alfabesi olarak kabul ediliyor.

Kosova İslam Birliği, Kur'an-ı Kerim mealini Arnavutça Braille alfabesiyle 15 yıl önce bastırmaya başladı.

AA

Etiketler: kur'an
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