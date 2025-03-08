Hırka-i Şerif ziyarete açıldı

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in -Aleyhissalatu Vesselam- vasiyetleriyle Veysel Karanî Hazretlerine hediye edilen Hırka-i Şerif, İstanbul Fatih'te bulunan Hırka-i Şerif Camii'nde ziyarete açıldı.

Hırka-i Şerif'in açılışı için düzenlenen törene İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ve Veysel Karanî'nin 59. kuşak torunu Barış Samir katıldı.

Kur'ân-ı Kerîm ve dua okunmasıyla başlayan törenin ardından, Vali Davut Gül beraberindekilerle Hırka-i Şerif'i ziyaret etti. 1851 yılından beri Hırka-i Şerif Camii'nde muhafaza edilen Hırka-i Şerif'i ve Sakal-ı Şerif'i görmek isteyenler sabah saatlerinden itibaren cami girişinde kuyruk oluşturdu.

Hırka-i Şerif'i ziyaret edenler duygusal anlar yaşadı. Hırka-i Şerif, Ramazan ayı boyunca hafta içi 10.00-17.00, hafta sonu ise 09.00-17.30 saatleri arasında, Kadir Gecesi'nde ise 03.00'e kadar ziyaret edilebilecek.

Ziyaretler, Arife günü ikindi namazı sonrasında sona erecek.

Mehtap Yıldırım Yükselten - İstanbul

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Büyük İslam Alimi ve Mütefekkiri Bediüzzaman, Sakal-ı Şerif, Hırka-i Şerif ziyaretleri hakkında ne diyor?

Sakal-ı Şerif ziyareti salâvata vesiledir

Dünyanın ve Türkiye'nin birçok yerinde Sakal-ı Şerif, Hırka-i Şerif, Lihye-i Şerif ziyaretleri büyük bir heyecanla gerçekleştiriliyor.

Bediüzzaman Said Nursi bu ziyaretlerin vesilelik cihetine dikkat çekerek 'Sakal-ı şerif ziyareti salâvata vesiledir' diyerek Peygamber Efendimize (SAV) hürmete ve teveccühe ve salâvata vesile olduğunu vurguluyor.





SAKAL-I ŞERİF VE SALAVAT

Sakal-ı şerif ziyareti salâvata vesiledir

Eğer bir saç hakikî olarak Lihye-i Saadetten olmazsa, madem zâhir hale göre öyle telâkki edilmiş ve o vesilelik vazifesini yapıyor ve hürmete ve teveccühe ve salâvata vesile oluyor; katî senetle o saçın zâtını teşhis ve tayin lâzım değildir.

Bugün Refet Beyin bir mektubunu aldım. Lihye-i Şerife hakkındaki suali münasebetiyle diyorum ki:

Hadisçe sabittir ki, Resûl-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın lihye-i saadetinden düşen saçların taneleri mahduttur. Otuz kırk tane veya elli altmış tane gibi az bir miktarda iken, binler yerde Lihye-i Saadetin saçları bulunması, beni bir zaman çok düşündürdü. O vakit hatırıma gelmiş ki, Lihye-i Saadet, yalnız Lihye-i Şerifin saçlarından ibaret değil. Belki re's-i mübarekinin tıraş oldukça hiçbir şeyini kaybetmeyen Sahabeler, o nurlu ve mübarek ve daimî yaşayacak saçları muhafaza etmişler. Onlar, binlerdir; şimdiki mevcuda müsâvi gelebilirler.

Yine o vakit hatırıma geldi ki: Acaba her camide bulunan, sened-i sahih ile bu saç Hazret-i Risaletin saçı olduğu sabit midir ki, ona karşı ziyaret makbul olabilsin?

Birden hatıra geldi ki, o saçların ziyareti vesiledir. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâma karşı salâvat getirmeye sebep ve bir hürmet ve muhabbete medardır. Vesilelik ciheti o şeyin zâtına bakmaz, vesilelik cihetine bakar. Onun için, eğer bir saç hakikî olarak Lihye-i Saadetten olmazsa, madem zâhir hale göre öyle telâkki edilmiş ve o vesilelik vazifesini yapıyor ve hürmete ve teveccühe ve salâvata vesile oluyor; katî senetle o saçın zâtını teşhis ve tayin lâzım değildir. Yalnız, aksine katî delil olmasın, yeter. Çünkü telâkkiyât-ı âmme ve kabul-ü ümmet, bir nevi hüccet hükmüne geçer.

Bazı ehl-i takvâ, böyle işlerde, ya takvâ veya ihtiyat veya azîmet noktasında ilişseler de, hususî ilişirler. Bid'a da deseler, bid'a-i hasene nevinde dahildir. Çünkü vesile-i salâvattır.

Refet Bey mektubunda diyor: "Bu mesele ihvanlar beyninde medar-ı münakaşa olmuş." Kardeşlerime tavsiye ediyorum ki, inşikaka ve iftiraka sebebiyet veren münakaşa etmesinler. Yalnız müdavele-i efkâr suretinde, nizâsız mübahaseye alışsınlar.



Lem’alar, On Altıncı Lem’a, Hâtime, s. 272

LÛ­GAT­ÇE:

Lihye-i Saadet: Peygamberimizin (asm) saç ve sakalının taneleri.

re's-i mübarek: mübarek baş.

müsâvi: eşit, denk.

telâkkiyât-ı âmme: umumî anlayış, genel telâkki.

ihvan: kardeşler.

beyn: ara, arası.

inşikak: Parçalanma, kırılma.

müdavele-i efkâr: Fikir alış-verişi.

nizâ: Çekişme, kavga.

mübahase: sohbet, konuşma.