İstanbul'da Gazze şehitleri için okunan 37 bin hatmin duası yapıldı

Filistin İnisiyatifi'nin organizasyonuyla Gazze şehitleri için okunan 37 bin hatmin duası yapıldı. Sultanahmet Meydanı'nda toplanan grup, Filistinliler için dua okudu.

Vatandaşlar tarafından yapılan hatimler, Gazze şehitlerine hediye edildi. Gazeteci-yazar Ersin Çelik, grup adına yaptığı açıklamada, Filistin İnisiyatifi olarak hatim organizasyonu için toplandıklarını belirterek, "Gazze'de yaşanan soykırımda can veren on binlerce şehidimizin ve henüz naaşlarına ulaşılamayarak kayıp sayılan kardeşlerimizin aziz ruhları için mübarek Ramazan ayı dahilinde başlattığımız hatim organizasyonumuzu bu gece yapılan dua ile tamamlıyoruz." dedi. AA

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