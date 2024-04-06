"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 NİSAN 2024 PAZAR - YIL: 55

İstanbul'da Gazze şehitleri için okunan 37 bin hatmin duası yapıldı

06 Nisan 2024, Cumartesi 17:00
Filistin İnisiyatifi'nin organizasyonuyla Gazze şehitleri için okunan 37 bin hatmin duası yapıldı. Sultanahmet Meydanı'nda toplanan grup, Filistinliler için dua okudu.

Vatandaşlar tarafından yapılan hatimler, Gazze şehitlerine hediye edildi. Gazeteci-yazar Ersin Çelik, grup adına yaptığı açıklamada, Filistin İnisiyatifi olarak hatim organizasyonu için toplandıklarını belirterek, "Gazze'de yaşanan soykırımda can veren on binlerce şehidimizin ve henüz naaşlarına ulaşılamayarak kayıp sayılan kardeşlerimizin aziz ruhları için mübarek Ramazan ayı dahilinde başlattığımız hatim organizasyonumuzu bu gece yapılan dua ile tamamlıyoruz." dedi.

 

AA

Okunma Sayısı: 224
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gazzeliler Türkiye’ye kırgın

    “Gazze’nin acısını durdur”

    Meclise yine bypass; hedef ne?

    AKP’de Mehmet Uçum’a tepki

    ''Artık silah verme'' çağrıları artıyor

    Kutsal mabed doldu taştı - Aksa’da Kadir Gecesi’ne 200 bin Filistinli katıldı

    Metiner de Uçum’a cevap verdi

    Özgür Özel: Kibirlenmeyeceğiz

    İstanbul'da Gazze şehitleri için okunan 37 bin hatmin duası yapıldı

    Yahudi işgalciler 4 evi daha yaktı

    Bayramda elektrikli otomobille yola çıkacaklara tavsiyeler

    Süper Kupa yarın sahibini bulacak

    Kadir Gecesi'nde Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere de saldırdılar!

    Tayvan'da ölü sayısı 12'ye yükseldi

    New York'ta 4,8 büyüklüğündeki deprem gözlemlendi

    ABD: Netanyahu hükümetinin eylemleri karşısında hayal kırıklığı içindeyiz

    Doğu'daki 12 ile kuvvetli yağış uyarısı

    Mehmet Kutlular Ağabeyi rahmetle yad ediyoruz

    ABD'li asker Filistin için 6 gündür açlık grevi yapıyor

    En Çok Okunanlar

    Genel

    AKP’de Mehmet Uçum’a tepki
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hakkın hatırını feda etmeyenler
    Genel

    Meclise yine bypass; hedef ne?
    Osman ZENGİN

    Ah efendim! Erken göçtün, bizi yetim bıraktın – 2
    Genel

    Gazzeliler Türkiye’ye kırgın
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Doktor seçme hakkı ve belirsizlikler
    Mehmet KARA

    Milletin mesajı
    Risale-i Nur'dan

    Beşer saadeti için en mühim bir rükün zekâttır
    Sami CEBECİ

    Türkiye’de Bediüzzaman gerçeği

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.