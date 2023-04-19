Müslümanlar toprakları değil, gönülleri fethetmişlerdi

AVRUPALI İSLAMİYET HAYRANLARI - Hazırlayanlar: Feyzullah Ergün - Yasir Özer

“Kur’an’ın yayılmasında kuvvetin hiçbir tesiri olmamıştır. Çünkü Müslümanlar her zaman mağlup milletleri, dinlerini muhafaza etmekte serbest bırakmışlardır. Eğer Hıristiyan milletler, galiplerinin dinini kabul etmişlerse bunun sebebi, bu galiplerin kendilerine karşı eski hükümdarlarından daha âdil ve müsamahalı bir şekilde davranmalarından ve Müslümanlığın din olarak o güne kadar kendilerine öğretilenden çok sade olmasından ibarettir. Kur’an zorla değil, ikna yolu ile inandırma yolu ile yayılmıştır.”

-Gustave Le Bon (1841-1931)

“Rahip Michart diyor ki: Hıristiyan milletler için utanılacak bir husus, milletlerin birbirine karşı işleyebilecekleri hayır içinde en önemlisi olan dinî müsamahayı, kendilerine Müslümanların öğretmiş olmasıdır.”

-Voyages religieux en Orient – adlı eserden