Ramazan ayının son Cuma namazı kılındı

Camilerde Ramazan ayının son cuma namazı, vatandaşların yoğun katılımıyla kılındı.

"On Bir Ayın Sultanı" Ramazan'ın son Cuma namazı dolayısıyla İstanbullular, kent genelindeki camilere akın etti. Fatih, Eyüp Sultan ve Sultanahmet başta olmak üzere kentteki camiler, Ramazan ayının son Cuma Namazını kılmak için gelen vatandaşlarla doldu. Namaz için camilere gelen vatandaşlardan bazıları, iç kısmın dolması üzerine dış avluya serilen kilimlerde namazlarını eda etti. Bazı camilerde kadınların da kendilerine ayrılan bölümde namaz kıldıkları görüldü. Malatya "On bir ayın sultanı" ramazanın son cuma namazında Malatya'daki camileri dolduran cemaat, İsrail'in saldırısı altındaki Filistinlilere dua etti. Sümer Camisi'nde camiye sığmayan cemaat, cami avlusunda ve çevresinde saf tutarak namaz kıldı. Kilis Kilis'te Hacı Ömer Faruk Kayabaş Camisi'ndeki programda namaz öncesi emekli müftü Yahya Polat, Kadir Gecesi'nin önemi anlattı. Yoğunluk nedeniyle bazı vatandaşlar namazlarını cami avlusunda kıldı. AA

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