"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 MART 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

RAMAZAN'I BİZDEN ÇALAMAZLAR

14 Mart 2024, Perşembe 00:16
GAZZE’DEN VATANDAŞLARIN SOSYAL MEDYADA YAPTIĞI PAYLAŞIMLARDA ‘RAMAZAN’I BİZDEN ÇALAMAYACAKLAR’ ETİKETİYLE VİDEOLAR PAYLAŞILDI.

Gazze Şeridi halkı, Ramazan ayının ilk gününü her zamanki neşeyle karşılayamadı. Gazzeliler, İsrail’in 5 aydır sürdürdüğü savaşın dayattığı şartlarla oruçlarını tutuyor. Gelenek olduğu üzere sahura davul sesleri yerine, aralıksız uçak ve topçu sesleriyle uyanmak Gazze halkını korkuttu.

Ancak yine de bu durum, Gazze Şeridi’nin güneyinde bulunan, yerinden edilenlerin büyük kısmının sığındığı Refah’ta bazı sembolik kutlamalar yapılmasını engellemedi. Gazze’de, gerçek bir kıtlık yaşanan Şeyh Rıdvan mahallesi sakinlerinden Hatice Hamada (47), savaş nedeniyle yaşadıkları ‘açlığa’ atıfta bulunarak, “Zaten oruç tutuyorduk. Uzun zamandır biz de çocuklar da oruç tutuyoruz” dedi.

Sahuru sadece hurmayla yapıyorlar

Şarku’l Avsat muhabirine konuşan Hamada, yaşadıkları zor şartları şöyle anlattı; “Yiyecek hiçbir şey yok. Sahuru nasıl yapacağız? İftarı nasıl yapacağız? Bilmiyorum. Sahur için 1 kilo hurmayı 60 şekele (yaklaşık 16 dolar) almıştık. Sahurda yemek zorundayız. Çocuklar zaten açlıktan bitkin düştüğü için oruç tutamazlar. Umarım hurma bize yeterli olur. İftarı nasıl yapacağımı ise bilmiyorum. Pirinç yok, mercimek yok, makarna yok, hiçbir şey yok. Sadece açlık var ve Ramazan ayını nasıl geçireceğimizi bilmiyorum.” Hamada’nın çektiği acılar, yüz binlerce Filistinlinin hala gerçek kıtlığın yaşandığı bölgelerde olması ve bu bölgelerin Ramazan’ı gerektiği gibi karşılamalarına imkan vermemesi gerçeğiyle özetleniyor.

En zor Ramazan

Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Beyt Lahya kasabası sakinlerinden Mecid el-Avavda, “Her şey eksik ya da fiyatı anormal. Yiyecek yok, içecek su yok. Bu, yeryüzünde bir insanın yaşayabileceği en zor ramazan” dedi. Altı çocuk babası Avavda (51), pazarlardan yiyecek almaya çalıştığını, ancak herhangi bir et parçası veya sebze bulamadığını söyleyerek, “Çocuklarımın karnını nasıl doyuracağımı düşünmekten yoruldum. ramazan ayından önce ekmeksiz kekik, fasulye ve nohut yerdik, bugün ne yapacağız?” diye ekledi.

Sosyal medyada, Gazze’den yapılan paylaşımlarda ‘ramazanı bizden çalamayacaklar’ etiketiyle videolar paylaşıldı. Gazzeliler yıkılan camilerin üzerinde namaz kıldı, kandiller yaktı ve yıkılmadan kalan bazı duvarlara ramazan hakkında yazılar yazdı.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 231
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    RAMAZAN'I BİZDEN ÇALAMAZLAR

    'İşgalci İsrail, ev sahibi Filistin'den daha fazla hakka sahip olamaz!'

    Yeni dokunulmazlık dosyaları Meclis’e sevk edildi

    İşverene işsizden 2 kat daha fazla kaynak aktarıldı

    Dövizin ateşi sönmüyor

    İnsanî krizin sebebi İsrail

    Demokrat gelenek Ege’den doğdu

    Ette dışa bağımlı olduk

    Putin, gerektiğinde nükleer savaşa hazır olduklarını söyledi

    Rusya Google'a yaklaşık 44 bin dolar para cezası verdi

    ABD'li senatörlerden Biden'a bir çağrı daha: "İsrail'e silah göndermeyi durdur"

    Lazzarini: Gazze'de öldürülen çocuk sayısı, son 4 yılda savaşlarda öldürülen çocuk sayısından fazla

    Süper Kupa maçının bilet geliri, depremzede vatandaşlar için bağışlanacak

    Ramazan başladı, ama katliam devam ediyor

    Gazze’den etkilenip Müslüman oldular

    Bu gidiş nereye?

    Gıda fiyatları fren tutmuyor

    Cari açık beklentileri aştı

    Adalet olmadan başarılı olamazsınız

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Gazzelilerin manevî zaferi
    M. Latif SALİHOĞLU

    İspanya’dan Selanik’e büyük göç
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    İstanbul’u sevmezse gönül…
    Cevher İLHAN

    Vatandaşlar susturuluyor
    Süleyman KÖSMENE

    Gidenin dönmesi mümkün müdür?
    Mikail YAPRAK

    Seçimi kaybetmek
    Risale-i Nur'dan

    Ramazan-ı Şerifte sevab-ı a’mâl, bire bindir
    Raşit YÜCEL

    Bir Enver Tezer vardı…
    Genel

    RAMAZAN'I BİZDEN ÇALAMAZLAR

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.