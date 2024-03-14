RAMAZAN'I BİZDEN ÇALAMAZLAR

GAZZE’DEN VATANDAŞLARIN SOSYAL MEDYADA YAPTIĞI PAYLAŞIMLARDA ‘RAMAZAN’I BİZDEN ÇALAMAYACAKLAR’ ETİKETİYLE VİDEOLAR PAYLAŞILDI.

Gazze Şeridi halkı, Ramazan ayının ilk gününü her zamanki neşeyle karşılayamadı. Gazzeliler, İsrail’in 5 aydır sürdürdüğü savaşın dayattığı şartlarla oruçlarını tutuyor. Gelenek olduğu üzere sahura davul sesleri yerine, aralıksız uçak ve topçu sesleriyle uyanmak Gazze halkını korkuttu.

Ancak yine de bu durum, Gazze Şeridi’nin güneyinde bulunan, yerinden edilenlerin büyük kısmının sığındığı Refah’ta bazı sembolik kutlamalar yapılmasını engellemedi. Gazze’de, gerçek bir kıtlık yaşanan Şeyh Rıdvan mahallesi sakinlerinden Hatice Hamada (47), savaş nedeniyle yaşadıkları ‘açlığa’ atıfta bulunarak, “Zaten oruç tutuyorduk. Uzun zamandır biz de çocuklar da oruç tutuyoruz” dedi.

Sahuru sadece hurmayla yapıyorlar

Şarku’l Avsat muhabirine konuşan Hamada, yaşadıkları zor şartları şöyle anlattı; “Yiyecek hiçbir şey yok. Sahuru nasıl yapacağız? İftarı nasıl yapacağız? Bilmiyorum. Sahur için 1 kilo hurmayı 60 şekele (yaklaşık 16 dolar) almıştık. Sahurda yemek zorundayız. Çocuklar zaten açlıktan bitkin düştüğü için oruç tutamazlar. Umarım hurma bize yeterli olur. İftarı nasıl yapacağımı ise bilmiyorum. Pirinç yok, mercimek yok, makarna yok, hiçbir şey yok. Sadece açlık var ve Ramazan ayını nasıl geçireceğimizi bilmiyorum.” Hamada’nın çektiği acılar, yüz binlerce Filistinlinin hala gerçek kıtlığın yaşandığı bölgelerde olması ve bu bölgelerin Ramazan’ı gerektiği gibi karşılamalarına imkan vermemesi gerçeğiyle özetleniyor.

En zor Ramazan

Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Beyt Lahya kasabası sakinlerinden Mecid el-Avavda, “Her şey eksik ya da fiyatı anormal. Yiyecek yok, içecek su yok. Bu, yeryüzünde bir insanın yaşayabileceği en zor ramazan” dedi. Altı çocuk babası Avavda (51), pazarlardan yiyecek almaya çalıştığını, ancak herhangi bir et parçası veya sebze bulamadığını söyleyerek, “Çocuklarımın karnını nasıl doyuracağımı düşünmekten yoruldum. ramazan ayından önce ekmeksiz kekik, fasulye ve nohut yerdik, bugün ne yapacağız?” diye ekledi.

Sosyal medyada, Gazze’den yapılan paylaşımlarda ‘ramazanı bizden çalamayacaklar’ etiketiyle videolar paylaşıldı. Gazzeliler yıkılan camilerin üzerinde namaz kıldı, kandiller yaktı ve yıkılmadan kalan bazı duvarlara ramazan hakkında yazılar yazdı.

Haber Merkezi