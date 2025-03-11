Risale-i Nur Tefsirli Ayet Meali - 11 - Cevşenü’l-Kebîr Türkçe Meâli

Rızıkları dünyadakine benzer şekilde kendilerine sunulur. Orada onlar için tertemiz kadınlar vardır. Onlar orada ebedî olarak kalacaklardır. 1
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“‘Onlar orada ebedî olarak kalacaklardır.’ [Bakara: 25]: İnsan bir nimete veya bir lezzete mazhar olduğu zaman, en evvel fikrini bozan, vesvese veren, o nimetin veya o lezzetin devam edip etmeyeceği düşüncesidir. Bu vesveseli düşünceye mahal kalmamak üzere, Kur’ân-ı Kerîm, bu cümle ile onların ezvacıyla, lezâiziyle beraber Cennette ale’d-devam kalacaklarını tebşir etmekle, o kederli düşünceden kurtarmıştır.”
Dipnotlar:
1. Bakara Sûresi: 25; 2. İşârâtü’l-İ’câz, Bakara Sûresi: 235
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Cevşenü’l-Kebîr Türkçe Meâli
Ey kalpleri nurlandıran
- Ey gaybları bilen,
- Ey günahları bağışlayan,
- Ey ayıpları örten,
- Ey sıkıntıları kaldıran,
- Ey kalpleri değiştiren,
- Ey kalpleri süsleyen,
- Ey kalpleri nurlandıran,
- Ey kalplerin tabibi,
- Ey kalplerin sevgilisi,
- Ey kalplerin dostu,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlâh yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.