Risale-i Nur Tefsirli Ayet Meali - 11 - Cevşenü’l-Kebîr Türkçe Meâli

RİSALE-İ NUR TEFSİRLİ AYET MEÂLİ

Rızıkları dünyadakine benzer şekilde kendilerine sunulur. Orada onlar için tertemiz kadınlar vardır. Onlar orada ebedî olarak kalacaklardır. 1

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“‘Onlar orada ebedî olarak kalacaklardır.’ [Bakara: 25]: İnsan bir nimete veya bir lezzete mazhar olduğu zaman, en evvel fikrini bozan, vesvese veren, o nimetin veya o lezzetin devam edip etmeyeceği düşüncesidir. Bu vesveseli düşünceye mahal kalmamak üzere, Kur’ân-ı Kerîm, bu cümle ile onların ezvacıyla, lezâiziyle beraber Cennette ale’d-devam kalacaklarını tebşir etmekle, o kederli düşünceden kurtarmıştır.”

Dipnotlar:

1. Bakara Sûresi: 25; 2. İşârâtü’l-İ’câz, Bakara Sûresi: 235



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Cevşenü’l-Kebîr Türkçe Meâli

Ey kalpleri nurlandıran

- Ey gaybları bilen,

- Ey günahları bağışlayan,

- Ey ayıpları örten,

- Ey sıkıntıları kaldıran,

- Ey kalpleri değiştiren,

- Ey kalpleri süsleyen,

- Ey kalpleri nurlandıran,

- Ey kalplerin tabibi,

- Ey kalplerin sevgilisi,

- Ey kalplerin dostu,

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlâh yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

