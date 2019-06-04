"Şeker bayramı diye bir bayram yok"

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Bayramı tatil olarak görmeyelim. Çünkü bu hakikaten bir ibadettir. Ramazan ve Kurban Bayramı esasında bir ibadettir." dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Ramazan Bayramına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Vatandaşların ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik eden Prof. Dr. Erbaş, "Her gün ömrümüzden bir yaprak düşüyor, ölüme bir adım daha yaklaşmış oluyoruz. Bir ay önce sahuru burada birlikte idrak ettik. Şu anda ramazanın son iftarındayız. Rabb'im ömrümüzün her gününü ramazan gibi geçirmeyi, ömrümüzün her saatini ramazan ayındaki güzellikleri idrak ederek geçirmeyi nasip eylesin" şeklinde dua etti.

Son günlerde düzenlenen terör saldırılarında şehit olan güvenlik güçlerine rahmet dileyen Başkan Erbaş, "Şehitlerimize rahmet diliyoruz. Gazilerimize şifalar diliyoruz. Cenabıhakk'ın birliğimizi beraberliğimizi daim eylemesini niyaz ediyorum. Kötülükler kıyamete kadar devam edecektir. Bu bir hak batıl mücadelesidir" değerlendirmesinde bulundu.

İslam coğrafyasının çeşitli bölgelerinde yaşanan acılardan dolayı Müslümanların ramazan ayını yine buruk geçirdiğini ifade eden Erbaş, Suriye'de yıllardır yaşanan acılara dikkati çekerek "Onlarla beraber biz de aynı acıyı yaşıyoruz. Libya'da öyle, Yemen'de öyle, Pakistan'da ve birçok yerde öyle. Biz de ülkemizde 35-40 senedir terörle mücadele ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bayram namazlarına çocukları da getirin"

Ramazan Bayramı'nın Türk milleti ve İslam alemi için hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Prof. Dr. Ali Erbaş, bayram namazlarına çocukların da getirilmesi isteyerek "Babalar çocuklarının, dedeler torunlarının ellerinden tutarak bayram namazlarına gelsin." çağrısında bulunarak, şunları kaydetti:

"Bayramları bayram gibi kutlayalım. Bayramları sevdiklerimizle birlikte geçirelim. Büyüklerimizi, sevdiklerimizi ziyaret edelim. Ziyaret edemezsek en azından telefonla onları arayarak görüşelim. Bayramı tatil olarak görmeyelim. Çünkü bu hakikaten bir ibadettir. Ramazan ve Kurban Bayramı esasında bir ibadettir. İbadeti usulüne uygun bir şekilde bizim değerlendirmemiz lazım. İbadetlerimizi terk etmeden, bayram ziyaretlerini yaparak, eşimizi, dostumuzu, büyüklerimizi güzel bir şekilde onların gönüllerini alarak geçirmemiz gerek. Babamızı, annemizi ziyaret ederek bu bayramları değerlendirmemiz gerekiyor."

"Şeker bayramı diye bir bayram yok"

Ramazan Bayramı'nın 'şeker bayramı' diye ifade edilmesinin yanlış olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Erbaş, "Şeker bayramı diye bir bayram yok, bu Ramazan Bayramı'dır. Çocuklara şeker verildiği için bayramın adı şeker bayramı olmaz. Bu bir ibadettir. Bu ramazanın kutsiyetine biraz hafiflik getiriyor. Bu şekilde kullananlar bundan vazgeçsinler." ifadelerini kullandı.