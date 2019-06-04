"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 HAZİRAN 2019 SALI - YIL: 50

"Şeker bayramı diye bir bayram yok"

04 Haziran 2019, Salı 07:40
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Bayramı tatil olarak görmeyelim. Çünkü bu hakikaten bir ibadettir. Ramazan ve Kurban Bayramı esasında bir ibadettir." dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Ramazan Bayramına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Vatandaşların ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik eden Prof. Dr. Erbaş, "Her gün ömrümüzden bir yaprak düşüyor, ölüme bir adım daha yaklaşmış oluyoruz. Bir ay önce sahuru burada birlikte idrak ettik. Şu anda ramazanın son iftarındayız. Rabb'im ömrümüzün her gününü ramazan gibi geçirmeyi, ömrümüzün her saatini ramazan ayındaki güzellikleri idrak ederek geçirmeyi nasip eylesin" şeklinde dua etti.

Son günlerde düzenlenen terör saldırılarında şehit olan güvenlik güçlerine rahmet dileyen Başkan Erbaş, "Şehitlerimize rahmet diliyoruz. Gazilerimize şifalar diliyoruz. Cenabıhakk'ın birliğimizi beraberliğimizi daim eylemesini niyaz ediyorum. Kötülükler kıyamete kadar devam edecektir. Bu bir hak batıl mücadelesidir" değerlendirmesinde bulundu.

İslam coğrafyasının çeşitli bölgelerinde yaşanan acılardan dolayı Müslümanların ramazan ayını yine buruk geçirdiğini ifade eden Erbaş, Suriye'de yıllardır yaşanan acılara dikkati çekerek "Onlarla beraber biz de aynı acıyı yaşıyoruz. Libya'da öyle, Yemen'de öyle, Pakistan'da ve birçok yerde öyle. Biz de ülkemizde 35-40 senedir terörle mücadele ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bayram namazlarına çocukları da getirin"

Ramazan Bayramı'nın Türk milleti ve İslam alemi için hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Prof. Dr. Ali Erbaş, bayram namazlarına çocukların da getirilmesi isteyerek "Babalar çocuklarının, dedeler torunlarının ellerinden tutarak bayram namazlarına gelsin." çağrısında bulunarak, şunları kaydetti:

"Bayramları bayram gibi kutlayalım. Bayramları sevdiklerimizle birlikte geçirelim. Büyüklerimizi, sevdiklerimizi ziyaret edelim. Ziyaret edemezsek en azından telefonla onları arayarak görüşelim. Bayramı tatil olarak görmeyelim. Çünkü bu hakikaten bir ibadettir. Ramazan ve Kurban Bayramı esasında bir ibadettir. İbadeti usulüne uygun bir şekilde bizim değerlendirmemiz lazım. İbadetlerimizi terk etmeden, bayram ziyaretlerini yaparak, eşimizi, dostumuzu, büyüklerimizi güzel bir şekilde onların gönüllerini alarak geçirmemiz gerek. Babamızı, annemizi ziyaret ederek bu bayramları değerlendirmemiz gerekiyor."

"Şeker bayramı diye bir bayram yok"

Ramazan Bayramı'nın 'şeker bayramı' diye ifade edilmesinin yanlış olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Erbaş, "Şeker bayramı diye bir bayram yok, bu Ramazan Bayramı'dır. Çocuklara şeker verildiği için bayramın adı şeker bayramı olmaz. Bu bir ibadettir. Bu ramazanın kutsiyetine biraz hafiflik getiriyor. Bu şekilde kullananlar bundan vazgeçsinler." ifadelerini kullandı.

AA

Etiketler: bayram, erbaş
Okunma Sayısı: 140
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    "Hatırı sorulmamış hiçbir hasta, gönlü alınmamış hiçbir yaşlı bırakmayalım''

    DP Genel Başkanı Uysal'dan Ramazan Bayramı mesajı...

    Trump'tan Brexit'e ''pranga'' benzetmesi

    'Geri adım atmak söz konusu değil'

    Okuyucularımızla bayramlaştık

    Bazı ülkeler bugün kutluyor, bazıları ise yarın kutlayacak... İhtilaflar nasıl çözülecek?

    Bakanı Akar'dan "Pençe Harekatı'' açıklaması

    Meteoroloji'den 5 şehre sağanak uyarısı

    Sudan'da en az 35 kişi öldü, durumu kritik yüzlerce yaralı var!

    Bayram o bayram ola hüznü keder def ola

    Tunceli'de 1 askerimiz şehit oldu

    Bir grup avukat mülteci ölümlerinden AB'yi sorumlu tuttu

    Sri Lanka'da 9 müslüman bakan istifa etti

    Trump'tan bayram mesajı

    Kabil'de memur taşıyan araca saldırı: 5 ölü

    Yıldırım: YSK mağdur etti

    CHP'li Öztrak: Müdürlerin kusuru yoksa seçim neden yenilendi?

    Tunus'ta olağanüstü hal bir kez daha uzatıldı

    İsrail, AB’nin yaptırdığı okulları satışa koydu

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Bayram o bayram ola hüznü keder def ola
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bayramınız mübarek olsun
    Cevher İLHAN

    Trump’un “tahliye teşekkürü”
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Oyun hamuru reformu
    Risale-i Nur'dan

    Bayramda kalpler ittihad ediyor
    Faruk ÇAKIR

    Bayramlara gölge düşmese...
    Genel

    Bazı ülkeler bugün kutluyor, bazıları ise yarın kutlayacak... İhtilaflar nasıl çözülecek?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Türkiye ile ABD arasında yaşanan krizler (1)
    Züleyha Aydın Kaba

    Mekânların ruhu, ruhumuza yansır mı?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.