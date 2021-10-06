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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 EKİM 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Abdulmalik Atom

06 Ekim 2021, Çarşamba
Üniversitelerin belli şehirlerde olduğu 1970’li yıllarda üniversite imtihanlarının da eczacılık fakültesini kazanmıştı Abdulmalik. Aslen, Samsunlu idi.

Üniversite yıllarında Nur dershanelerinde aktif hizmetlerine devam etmişti. Gazetemizle ilgili meseleler de hep gayret ve heyecan içinde, aktif görevler almıştı.

Okul hayatı bitince, resmî bir görev almadı. Yaşadığı yıllarda onun daima gazete hizmetlerinde istihdam edildiğini gördük. Bilgisayar konusunda uzmanlığı, o daima aranan bir hizmet elemanı olarak kabul edildi. “İlim –Teknik” serisinde de faal görevler üstlenmiş ve seride bir kitabı yayınlanmıştı. Risalelerin yeni tanziminde Ali Toker Ağabeyle gayretli çalışmaları oldu. Özellikle, indeks, dipnot, hadis kaynakları, Arapça ve Farsça geçen tabirlerin metinleri, Risalelerin âleme ilânında büyük emekleri oldu.

Ayrıca, üç ciltlik “Porteler” eseri de büyük bir kaynakça olarak ilgililerin istifadesine sunuldu. Yıllarca, umumî meşveretin sekreteryasını yapıp, illerde, hizmetlerdeki haberleşmeyi sağladı. 

Üstadın, “Vücudunu, mucidine feda et” emrine uyarak, sayısız hizmetlerde bulundu. Yıllarca araştırma merkezinde idareciliklerde bulundu.

Bundan on yıl öncesinde, doğuda Diyarbakır’dan başlayarak Mardin, Batman, Bitlis, Siirt, Van, Bingöl, Muş gibi illerde, Ali Kanıbir, Abdulmalik Atom, Tahir Ünverdi ile bu illerdeki faaliyetler için yaz mevsiminde bir haftayı aşkın gezmiştik.

Çok duygulu ve hisli bir meşrebi vardı. Fakat, kaderin ince tecellilerini bilemiyoruz.

Son pandemide, buna misal bir çok terhis haberlerini, içimizi çekerek okuyoruz. Ama, takdir edilen bir ömür olmasından, saniyesi ve dakikasına göre ne ileri ve ne de geri inhiraf etmeden, ölümün vakti ve saati değişmiyor.

Bir çok hizmet erbabı, kendi kariyerini bırakarak, hizmette hangi vazifede istihdam edildi ise, onda hayatını sonlandırıyor.

Mekânın Cennet olsun aziz kardeşim. Hizmet ve meşakkat bitti, ücret almaya gittin.

Geride bıraktığın şeyler ise, büyük ve kudsî hizmetin müntesiplerinin duâ güzel temennileri baki olarak kaldı. Camiamıza, akrabalarına, kardeşlerine, çocuklarına, torunlarına taziyetlerimi iletiyorum.

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