Risale-i Nur tarihi hizmetlerle doludur.

Üstadımız Said Nursî ve talebeleri, mahkemelerden mahkemelere, sürüklenmiştir. Nur Talebeleri hur durumda müsbet hareket ederek, emniyet ve asayişe yardımcı olmuşlardır.

Kahraman nur talebelerinden biri de Alaaddin Köseoğlu idi. Kendisi astsubay olarak orduya hizmet ederken Nurculuk iddiasıyla görevinden uzaklaştırılmıştı. Sadece o mu? Hayır, başka Nur Talebesi böyle haksız muamelelere maruz kalmıştır.

Bu Nur Talebelerinin nicelerini tanıdım. Fakat onlar Nur hizmetlerini hayatlarının sonuna kadar devam ettirmişlerdir. İşte Alaaddin Abi de son işinden uzaklaştırılınca Arabistan’a gitmiş, orada sağlık hizmetlerinde çalışmış, Nur hizmetlerini orada da devam ettirmiştir.

Amasya’da astsubaylık vazifesinde bulunurken, Millî Nizam Partisi kurulur ve bazıları bu akıma takılmış, bir daha geriye dönememişlerdir.

Alaaddin Abi aslen Giresunludur. Kendisi ile Arabistan’a her gittiğimizde samimî bir muhabbet içinde görüşürdük. Hacıların sağlık hizmetlerini fedakârca yapardı. Ülkemize her gelişinde görüşür ve muhasebelerde bulundurduk. Beraber doğu illerini gezmiştik.

Eski Nur Talebelerinin hal hareketleri bir başka idi. Samimiyet ve ihlâsları harikadır.

Amasya’da bulunan Sıdkı Abi ile yıllarca Amasya’da hizmet ettiler. Bu ildeki eski hizmetleri yadetmek için fırsat buldukça Çorum’a da gelirlerdi.

Yeni Asya’nın bayrağını yıllarca Arabistan’da dalgalandırdı. Orada olsa da gazetesini çeşitli yollarla getirtir ve okurdu. Son yıllarda damadı ile görüşüyor haberleşiyorduk. Vefat haberini gazeteden okuyunca, bir Nur yıldızının âlem-i ahirete intikal ettiğinu düşündüm.

Yıllarca Bekir Berk Abi ile Arabistan’da hizmetler yapmışlardı. Mekânın Cennet olsun aziz ağabeyim. Âlem-i ahiret olmasa bu ayrılıklara nasıl dayanırdık? Ebedî âlemde buluşacağız inşallah. Tarihe sizler, altın satırlar ve sahifeler yazdınız. Sizlerin metanetiniz Nurları yeni kuşaklara ulaştırdı. Çocuklarına, damatlarına, yenge hanıma ve sevenlerine taziyetlerimi iletiyorum.