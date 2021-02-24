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24 ŞUBAT 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Bir hasretin serüveni: Yeni Asya

24 Şubat 2021, Çarşamba
Bir hasreti olmuştu Yeni Asya…

Nur Talebelerine yapılan zulüm, kanun namına kanunsuzluk edenleri oldukça gayrete getirmişti. Üstadın vefatından sonra da bu keyfi muameleler devam ediyordu.

İlk ciddî teşebbüs İttihad Gazetesi’yle, haftalık olarak başlamıştı. Daha sonra anlaşıldı ki, bir haftada yaşanan olaylara haftalık gazete ile yeterli mesajı veremiyordu.

İşte, Zübeyir Ağabeyin; “lahana yaprağı” kadar yaprağı olan bir gazetenin zarureti tahakkuk ediyordu. Bu, Nurcular’ın bir zaferi olarak tezahür etti.

Bir çok dahili ve harici muhalefete rağmen Yeni Asya yoluna istikrarla devam etti ve kıyamete kadar devam edecek inşallah. Çünkü Yeni Asya’nın kaynakları sağlam ve istikametli idi.Siyasî, ekonomik ve sosyal mesajları Risale-i Nur perspektifinde olduğu için, daima isabetli neşriyatı makes buldu.

Gerek gazete olarak, gerekse bütün neşriyatı ile “matbuat lisanı ile ders vermek zamanı geldi veya gelecek” hasretinin bir yansıması idi… Yıllar böylece gelip geçti. Elli iki yıllara gelmek kolay olmadı. İnayet-i İlâhî ile, onca engel ve sıkıntılar atlatıldı. Bu gazete şahıs hâkimiyeti ile sınırlı bir mefkûre değildi. Gazetenin en önemli unsuru yazar ve çizerleri idi.

Yüzlerce fedakâr cengâverler bu vazifeyi yaptılar ve yapıyorlar. Yüzlerce kitap, dergi, broşür, takvim, sesli ve görüntülü neşriyata imza attılar. Bu serüven şahıslar ve şartlar değişse de, sürekliliği devam edecektir inşallah.

Bu emeğe gönül veren, maddî ve manevî himmetlerini esirgemeyen fedailer, kimi kabirde, kimsi ise hâlâ hayatta vazifelerini devam ettirmektedirler. Yeni Asya bir yıldız gibi, Nurlar’ın mesajlarını ilân ediyor. “Yazık o zamanın gayretsiz insanlarına dedirtmemek için” vazifesini hakkı ile yerine getiriyor. İşte, o zaman bir hasretin serüveni makesini bulmuştu. Daha nice yıllar bu mihval üzere devam edecektir inşallah. O zaman kimse diyemeyecektir ki, “bu hakikatleri niçin bizlere duyurmadınız” diye bir sitem de bulunmayacaktır.

Bize düşen vazife de, bu mesajları bıkmadan ve usanmadan sevdiklerimize ve sevmediklerimize ulaştırmaktır.

Yeni Asya bayrağını hep dalgalansın ve aleme nur saçılsın.

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