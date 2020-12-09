Keseli hanedanı

Nur hizmetinde müstesna aileler vardır.

İşte Keseli ailesi böyle bir ailedir. Risale-i Nur’a gönül ve hayatını feda eden bir ailenin serüvenidir bu. İzmir’in Tire ilçesine Nur hizmeti ilk defa Üstadımız zamanında Merhum Ahmet Feyzi Kul ve arkadaşları vesilesiyle ulaşmıştır.

Feyzi Abi, Aydın Çamlık ilçesinde ikamet etmekteydi. Bu belde, Tire ilçesine çok yakındır. Keseli ailesi bu vesileyle Nurlar’la mülâki olmuşlardır. Bu ailenin büyüklerinden Celal Keseli ile ilk tanışma ve mülâki olmamla irtibat başladı.

Celal Abi yetmişli yıllarda hapis yılları yaşamış. Kalan cezasını çekmek üzere mecburi ikamete tabi tutularak Çorum’a gönderildi. Kendisi bir müddet dershanede kaldı.

Abdünnur Abiyi ilk defa 1973 yılında Balıkesir’de vakıf olarak görev yaptığı yıllarda gördüm. Nazik tavırlarına hayran olmuştum. Bekir Berk Abi ile hapis ve mahkeme safahatını beraber yaşadılar.

Sonra, dünyanın sayısız meşakkatleri ile baş başa kaldı. Bu duruma Tahiri Mutlu Abi ve bizler çok üzüldük. Tahiri Ağabeyin kızı da Tire’de ikamet ettiği için, bu ilçeye sık sık gelirdi. İşte Abdünnur Abiyi bu vesileyle yıllar boyu görüp muhabbet halkamızda güller ve güneşler açmıştı. Ben ilk defa Nurlar ile Tire’de mülâki olduğum için, adeta benim ikinci vatanım gibi yıllarca irtibatım devam etti.

Tire, ‘küçük Bursa’ tabirine çok uygun şirin bir ilçedir. Celal Keseli Ağabey hâlâ, ilk günlerdeki gibi şevk ile hizmetlerine devam etmektedir. Nazmiye Ablamızın güzel şiirlerini yıllarca gazetemizde okuduk.

Diğer kardeşler Mehmet, Şükrü, Özcan ile ve çocukları torunları hanımları ile Keseli Nur hanedanı kıyamete kadar Nur hizmetinde yılmadan ve usanmadan devam edeceklerdir inşallah.

Abdünnur Abiye rahmet dileklerimle, mekânının Cennet olmasını diliyor, bütün Keseli ailesine taziyetlerimi iletiyorum.