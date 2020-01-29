Kurtarılmayı bekleyenler

Ehli imanı, özellikle Nur Talebelerini çok önemli hizmetler beklemektedir.İmandan hissesi olmayan veya günahlar ile hayatını mahveden nice insanlar var ki, kendilerine uzanacak bir el beklemektedirler. Elazığ’lı Hasan ve Nusret kadeşlerimi aradığımda ders esnasında olduklarını söyledi Hasan Yiğitkan kardeşim.

Son Elazığ depremi nazarları bir defa daha deprem gerçeğine çevirdi.

İki haftada Manisa ve Ankara’da meydana gelen depremler, İlâhî ikaz olarak kendini hatırlatmıştı.

Elazığ’da kırk bir vatandaşımızın vefatına, bini aşkın insanın yaralanmasına ve yüzlerce evin yıkılmasına ve tahrip olmasına vesile oldu.

Enkaz altından kurtarılanlar ve cansız cesetleri gördükçe göz yaşlarımızı tutamadık.

Bir musîbet geldiği zaman sadece suçlulara dokunmuyor, masumlar da yanıyor.

Her şey kader kalemi ile takdir ediliyor.

Ölenlere Allah mağfiretini eksik etmesin, yaralılara acil şifalar diliyorum.

Milletimiz maddî manevî destekleri ve duâları ile depremzedelerin yardımına koştu.

Bu haslet milletimizin vefadarlığını ve fedakârlığını gösteriyor.

Dünya hayatı işte böyledir. Bir anda insanın dünyası yıkılabiliyor. Onun için, her an ölüme hazır olmamız gerekiyor.

“Kıldığınız her namazı en son namaz olarak kılın” hadisi bize bir çok şeyi hatırlatıyor sanırım.

Onun için kurtarılmayı bekleyen nice insanlar vardır.

Hidayeti bekleyen ve dalâlet içinde hayatını devam ettiren insanların sayısı o kadar çok ki…

Bediüzzaman Hazretleri: “Hidayet büyük bir nimettir, vicdanî bir lezzettir ve ruhun Cennetidir”diyor. Bugün bir çok insanın, enkaz altında kurtarılmayı bekleyenlerden farkı yoktur. Fakat onlar içinde bulundukları vehametin farkında olmadıkları için depremzedeler gibi feryat etmiyorlar.

Ehli imanı, özellikle Nur Talebelerini çok önemli hizmetler beklemektedir.

İmandan hissesi olmayan veya günahlarla hayatını mahveden nice insanlar var ki, kendilerine uzanacak bir el beklemektedirler.

Elazığ’lı Hasan ve Nusret kardeşlerimi aradığımda ders esnasında olduklarını söyledi Hasan Yiğitkan kardeşim.

Malatya’daki Hatem kardeşimi de bu vesileyle aradığımda gayet müvekkil idiler.

Cenab-ı Hak daha büyük musîbetlerden korusun ülkemizi. Gaflette olanlara hidayet ve istikamet versin.

“Risale Nur küre-i arz ve küre-i havaiyeyi kendi ile alâkadar eder” sözünü aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor.

Hizmetlerimize odaklanmalıyız.