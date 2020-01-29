"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 OCAK 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Kurtarılmayı bekleyenler

29 Ocak 2020, Çarşamba
Ehli imanı, özellikle Nur Talebelerini çok önemli hizmetler beklemektedir.İmandan hissesi olmayan veya günahlar ile hayatını mahveden nice insanlar var ki, kendilerine uzanacak bir el beklemektedirler. Elazığ’lı Hasan ve Nusret kadeşlerimi aradığımda ders esnasında olduklarını söyledi Hasan Yiğitkan kardeşim.

Son Elazığ depremi nazarları bir defa daha deprem gerçeğine çevirdi.

İki haftada Manisa ve Ankara’da meydana gelen depremler, İlâhî ikaz olarak kendini hatırlatmıştı. 

Elazığ’da kırk bir vatandaşımızın vefatına, bini aşkın insanın yaralanmasına ve yüzlerce evin yıkılmasına ve tahrip olmasına vesile oldu.

Enkaz altından kurtarılanlar ve cansız cesetleri gördükçe göz yaşlarımızı tutamadık.

Bir musîbet geldiği zaman sadece suçlulara dokunmuyor, masumlar da yanıyor.

Her şey kader kalemi ile takdir ediliyor.

Ölenlere Allah mağfiretini eksik etmesin, yaralılara acil şifalar diliyorum.

Milletimiz maddî manevî destekleri ve duâları ile depremzedelerin yardımına koştu.

Bu haslet milletimizin vefadarlığını ve fedakârlığını gösteriyor.

Dünya hayatı işte böyledir. Bir anda insanın dünyası yıkılabiliyor. Onun için, her an ölüme hazır olmamız gerekiyor.

“Kıldığınız her namazı en son namaz olarak kılın” hadisi bize bir çok şeyi hatırlatıyor sanırım.

Onun için kurtarılmayı bekleyen nice insanlar vardır.

Hidayeti bekleyen ve dalâlet içinde hayatını devam ettiren insanların sayısı o kadar çok ki…

Bediüzzaman Hazretleri: “Hidayet büyük bir nimettir, vicdanî bir lezzettir ve ruhun Cennetidir”diyor. Bugün bir çok insanın, enkaz altında kurtarılmayı bekleyenlerden farkı yoktur. Fakat onlar içinde bulundukları vehametin farkında olmadıkları için depremzedeler gibi feryat etmiyorlar. 

Ehli imanı, özellikle Nur Talebelerini çok önemli hizmetler beklemektedir.

İmandan hissesi olmayan veya günahlarla hayatını mahveden nice insanlar var ki, kendilerine uzanacak bir el beklemektedirler. 

Elazığ’lı Hasan ve Nusret kardeşlerimi aradığımda ders esnasında olduklarını söyledi Hasan Yiğitkan kardeşim.

Malatya’daki Hatem kardeşimi de bu vesileyle aradığımda gayet müvekkil idiler.

Cenab-ı Hak daha büyük musîbetlerden korusun ülkemizi. Gaflette olanlara hidayet ve istikamet versin. 

“Risale Nur küre-i arz ve küre-i havaiyeyi kendi ile alâkadar eder” sözünü aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor.

Hizmetlerimize odaklanmalıyız.

Okunma Sayısı: 158
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Deprem vergisini sorgulamak temel haktır

    Abbas, Trump'ın planını reddetti: Kudüs satılık değil

    Deprem vergilerine ne oldu?

    'ABD'nin sözde barış planı ölü doğmuştur'

    Tatilde Risale-i Nur okudular

    Keyfî yargılamalara son verin

    Dayanıklı yapılar inşa edilmeli

    AFAD: Arama kurtarma çalışmaları sona erdi

    Yoksulluk sınırı 7 bini geçti

    Küba'da 7,7 büyüklüğünde deprem oldu: Tsunami uyarısı verildi

    Bakan Koca'dan 'koronavirüs' açıklaması

    Trump'ın Orta Doğu Barış Planı ancak bu kadar olur!

    Bir deprem de Akdeniz'de

    'Japonya nasıl yapıyorsa aynısını yap'

    Elazığ'da enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor

    Manisa'da bir deprem daha

    Deprem araştırma önergesi Meclis'te reddedildi

    Hamas'tan Filisten'e çağrı: İsrail ile yapılan anlaşmalardan çekilin

    Vuhan'da halk virüse karşı kenetlendi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bu birliktelik bozulmamalı
    Faruk ÇAKIR

    İftiralar geri teper
    Ali FERŞADOĞLU

    “Bekâr olarak ölürsem bana ceza var mı?”
    Ahmet BATTAL

    Modern gog - magoglara çare
    Risale-i Nur'dan

    Sebepler; yalnız birer bahane ve perdedir
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Deprem vergilerine ne oldu?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Neyzen’i şair eden sebepler
    Cevher İLHAN

    “Depreme tedbir” soruları cevapsız…
    Süleyman KÖSMENE

    Allah, dilediğini dilediği gibi yaratmaya kadirdir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.